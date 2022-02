¿Qué juegos de Chivas como local irán por Azteca y Televisa?

TELE ABIERTA

El partido de Chivas contra Tigres de este sábado será el primero del torneo que se transmita en televisión abierta en las pantallas de Televisa y de Televisión Azteca. El contrato de derechos que Guadalajara tiene con Izzi establece que los duelos ante América, Cruz Azul, Atlas, Pumas, Tigres y Toluca se emitirán en televisión abierta y el del sábado es ante los felinos. El cotejo también será transmitido por Chivas TV que de la misma forma pasa los mismos cotejos del cuadro rojiblanco que la televisión abierta.

RECAUDATORIO O DISCIPLINARIO

En solamente cuatro partidos de la Fecha 4 que terminó anoche, se mostraron 40 tarjetas, lo cual llama la atención ya que se presume que hubo alguna recomendación para los silbantes de amonestar, lo cual tiene dos vertientes, una económica y otra disciplinaria. Anteriormente se les había pedido a los de negro que amonestaran lo menos posible para darle fluidez a los juegos, por ello ahora sorprende la nueva disposición, ya que la Liga MX sigue con su intención de incrementar el tiempo efectivo de juego. Todas las tarjetas tanto amarillas como roja, tienen un costo que tienen que pagar los clubes a la federación. Hay que recordar que el costo de cada tarjeta depende de la falta, pero las más baratas rondan los dos mil pesos y las más caras, que son las rojas, andan por los seis mil pesos. Aparte si a un equipo le amonestan más de cuatro jugadores en un mismo partido se hace acreedor a una multa que supera los tres mil pesos.

LO SIGUEN

Luego de haber sido transferido al Sonderjyske de la Primera División de Dinamarca, la Dirección de Selecciones de México tiene en el radar al mexicoamericano José Gallegos, nacido en Texas, pero de padres mexicanos, y que se desempeña como volante de ataque, posición donde no hay muchas opciones. Gallegos tiene 20 años y ya fue llamado por la Selección Sub 20 de USA para algunos amistosos, sin embargo, el muchacho ha mostrado interés en poder jugar para el equipo mexicano. Gallegos fue nombrado el mejor prospecto de la USL en Estados Unidos y por ello el club danés pagó alrededor de 500 mil dólares por el volante que en algún momento podría ser llamado a la Sub 20 de México que comanda Luis Pérez y que buscará el boleto a los próximos Juegos Olímpicos.

