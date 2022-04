¿Qué jugadores no iniciarán pretemporada con el Tri?

SOLICITUD

Los seleccionados mexicanos que militan en Europa antes de regresar a los países donde militan fueron informados de la concentración especial que se realizará en mayo y todos estuvieron de acuerdo en reportar en cuanto termine la actividad con sus equipos. La concentración iniciará el 14 de mayo, pero los que juegan en España (Guardado, Lainez, Araujo, Tecatito y Herrera) no podrán reportar en esa fecha ya que esa liga concluye hasta el 24 de mayo, misma situación en la que se encuentran Lozano y Vázquez que juegan en Italia que también para hasta esa misma fecha. La concentración iniciará solamente con los de la Liga MX y los que están en Europa poco a poco se van integrar para celebrar 5 juegos, tres amistosos y dos oficiales de Liga de Naciones.

PLANES

El próximo lunes en Miami se llevará a cabo el sorteo de la Liga de Naciones para saber cuál será el primer rival del equipo mexicano en la segunda edición de esa competencia. La intención de la Federación Mexicana de Futbol es que ese primer encuentro se lleve a cabo fuera del Estadio Azteca y se piensa en Toluca o Guadalajara como alternativas. México está dentro de la categoría A y es subcampeón, ya que perdió la final de la primera edición ante Estados Unidos. En la Liga A están los 8 equipos que disputaron el Octagonal y se agregan Curazao, Surinám, Martinica y Curazao. Los enfrentamientos son directos y se juegan a ida y vuelta y el que pierda queda eliminado.

SE ACABA

La próxima semana vence el plazo para que los equipos de Liga de Expansión completen la entrega de documentación en busca de la certificación para poder ascender. Hay equipos que ni siquiera hicieron el inicio de los trámites, ya que por ahora no les interesa buscar la aprobación, ya que consideran que no reúnen los requisitos. En las próximas semanas se dará a conocer el resultado, recordando que se requiere que por lo menos haya cuatro clubes certificados para que pueda regresar el ascenso. En caso de que no haya ese número mínimo, el próximo torneo se jugará igual que el actual, sin posibilidad de ascender.

