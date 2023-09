¿Qué pruebas tienen para ir al TAS?

La directiva del Puebla ayer mismo mandó un derecho de réplica a la Comisión Disciplinaria porque le quitaron los tres puntos que ganó ante Xolos y notificó que analiza llevar el caso al TAS para que sea el organismo el que decida, ya que los Camoteros consideran que el punto central es una falla del SIID de la Federación que no les permitió cargar en el sistema a Luis Noriega y que una semana antes con Bravos lo hicieron manualmente.

En el escrito se citan charlas con Luis Barrios, Director de afiliación y registro de la Liga, para informar que no podían cargar a Noriega en la cédula y fue el federativo les dijo que lo tenían que hacer de forma manual.

VIDEOS

En su réplica, el Puebla anexa videos de las cámaras del Cuauhtémoc, donde se aprecia que antes de iniciar el partido el secretario técnico del club fue con el cuarto árbitro, Maximiliano Quintero, para solicitarle que se diera de alta manualmente a Noriega, como sucedió una jornada antes.

El silbante no lo hizo y en la comparecencia ante la Disciplinaria dijeron que al medio tiempo el secretario fue a la caseta con un escrito tratando de inscribir al asistente y le dijeron que no era posible. En el video presentado por el Puebla se observa que el secretario va a la caseta, pero no lleva ningún papel en el mano.

ORIGEN

Cuando Puebla corrió a Arce, dio de alta como interino a dos elementos del club, Ricardo Carbajal que estaba con la Sub 23 y Luis Noriega que dirigía a la Sub 18. No tuvieron inconveniente para darlos de alta, pero sí al momento de cargarlos en las alineaciones, ya que el SIID no permite que se registre a dos técnicos en la misma cédula.

