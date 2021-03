¿Quién designa a los árbitros en la Liga MX?

SUPERVISIÓN

Desde que Arturo Brizio asumió la Comisión de Arbitraje las designaciones arbitrales son supervisadas por el secretario general de la Federación, Iñigo Riestra, quien tiene la facultad de cuestionar y rechazar alguno de los silbantes elegidos. Para tal efecto, Riestra se ha preparado y asiste a muchas de las charlas técnicas y está al pendiente de todo lo que sucede en la Comisión de Arbitraje. El problema de la fecha 12 fue con las designaciones del VAR y es el área donde se deberá de tener más cuidado en las cinco semanas que le restan al torneo. Las designaciones en Liga MX las hacen Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado, y ellos las pasan para que Brizio les de el visto bueno y antes de hacerlas oficiales tienen que ser revisadas por Riestra.

NO CABEN

Exsilbantes como Roberto García, Paul Delgadillo, Francisco Chacón y José Luis Camargo no tienen cabida dentro del grupo de trabajo de la Comisión por el hecho de haber sido integrantes de la Asociación Mexicana de Arbitros, que fue la que propició la huelga de hace algunos años. En el caso de Camargo, el exasistente se tuvo que ir a Guatemala para trabajar con la federación de ese país, ya que aquí tocó la puerta y no se la abrieron. Roberto García Orozco en su momento habló con el presidente de la federación buscando una oportunidad y no fue posible, ya que no les perdonan que hayan parado el futbol mexicano. Dentro del VAR en México hay personajes que no destacaron en el arbitraje, pero hicieron el curso y son afines a los que mandan.

NO HAY

Entre los cinco jugadores con más tiros a gol después de 12 jornadas no hay ningún mexicano. La posición uno la ocupa el uruguayo Jonathan Rodríguez de Cruz Azul con 27, seguido del también charrúa de Querétaro, Kevin Ramírez, con 26. El tercer sitio es el francés Gignac de Tigres que ocupa ese sitio con Otero de Santos, ambos con 23. El quinto lugar le corresponde a Funes Mori con 22. El mexicano mejor colocado es el Pocho Guzmán de Pachuca, que es noveno con 19 envíos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRIZIO ADMITIÓ ERROR ARBITRAL EN EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS PUMAS.