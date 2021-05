¿Quién sustituirá a Tomás Boy como DT de Mazatlán?

CANDIDATOS

En primera instancia, Mazatlán apostará al mercado extranjero para encontrar al nuevo técnico de la escuadra sinaloense. Los dirigentes del cuadro morado desde hace tiempo estudian el mercado, sin embargo, las opciones que tenían en mente hoy tienen trabajo, lo cual complica las cosas. El uruguayo Pablo Repetto es una de las primeras opciones, empero, dirige a la Liga Deportiva de Quito donde está haciendo bien las cosas. Al “Mono” Germán Burgos también le han dado seguimiento, pero también está ocupado ya que es el actual entrenador del Newell's Old Boys de Argentina. Otro nombre que ha sonado es el de Andrés Carevic que comandada al Alajuelense de Costa Rica. En las últimas horas ha sonado el nombre del argentino Francisco Meneghini que es un estratega del corte de Nicolás Larcamón y que trabajó con Bielsa y Beccacece.

TENDRÁN SEDE

Después de no poder llegar a un acuerdo entre Grupo Orlegi y Atlas Colomos para la adquisición de las instalaciones del Centro de Capacitación de los rojinegros que están cercanas al Aeropuerto de Guadalajara, la dirigencia de Orlegi adquirió unos terrenos al poniente de la ciudad y ahí se construirán las nuevas instalaciones del Atlas. Por el momento los Zorros entrenan en Las Palomas que no son de su propiedad y tienen que pagar renta. Durante varios meses negociaron con Atlas Colomos el poder comprar el Centro de Capacitación para aprovechar que las canchas ya están y ganar tiempo, sin embargo, no hubo acuerdo económico y por ello iniciaron la búsqueda de terrenos hasta encontrar uno cercano al Estadio Akron donde el proyecto contempla la elaboración de seis canchas de futbol y una Casa Club.

NEGOCIAN

La Dirección de Selecciones Nacionales, a través de SUM, la empresa que tiene los derechos de los partidos amistosos de México en Estados Unidos, negocia la posibilidad de que los equipos de MLS puedan ceder a sus jugadores para el partido amistoso del 29 de mayo ante Islandia en Texas. El cotejo no es Fecha FIFA y por ende no hay obligación de que los clubes cedan a los jugadores. Para ese partido, Martino no podrá contar con los futbolistas de los clubes que lleguen a la final de la Liga MX y por ello se sondea a la MLS para ver si sus clubes podrían ceder a elementos como Pizarro, Pulido, Dos Santos y Hernández, entre otros.

