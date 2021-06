¿Quiénes serían las sorpresas de Martino en Copa Oro?

CARAS NUEVAS

La próxima semana se dará a conoce la lista de convocados por Gerardo Martino para jugar la Copa de Oro y la base serán los mismos que fueron los elegidos para los cuatro encuentros que hoy concluyen en Atlanta ante Honduras.

Las novedades dependerán de las convocatorias de Héctor Herrera, “Chucky” Lozano y Diego Lainez con la Preolímpica.

Dentro de las cuatro o cinco caras nuevas para Copa de Oro podrían estar Fernando Navarro, Kevin Álvarez, Efraín Alvarez y los casos de Alan Cervantes y Fernando Beltrán, dependiendo de si con tomados en cuenta o no por Jaime Lozano. Los elegidos viajarán el 25 de junio a Los Angeles para hacer un trabajo especial antes de arrancar la competencia.

ADVERTENCIA

Si a algún integrante de fuerzas básicas de Chivas se le comprueba que actúa a favor de algún promotor de inmediato será despedido y, al mismo tiempo, la directiva rojiblanca ha decidido que sea requisito que todos los menores de 18 años que jueguen para la institución no tengan promotor, para de esa forma evitar muchos problemas.

No es nueva la versión de que en básicas del Guadalajara se favorece a un grupo promotor, sin embargo, en Chivas se dejó en claro que no se trata de algo institucional y que si se sorprende a alguien induciendo a los jóvenes a firmar con tal o cual represente, será despedido en el acto.

NO HAY ESPACIO

El del 3 de Julio en Los Angeles ante Nigeria será el último amistoso del año de la Selección de México en Estados Unidos, ya que las fechas no dan para más y por ello, aunque se ha buscado con SUM encontrar espacios, no ha sido posible y México cerrará el año debiéndole todavía un partido del año pasado y los cinco del actual, sin tomar en cuenta los dos que se le adeudan a Estados Unidos, ya que cada año se le da uno en reciprocidad al permiso para jugar en USA. Se había pensado jugar dos o tres compromisos en fechas que no sea FIFA, pero hasta ahora es imposible ya que los tiempos no lo permiten.

