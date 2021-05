San Luis, a nada de convertirse en Club de Cuervos

ESTRUCTURA

La aportación de Carlos Alazraki Jr. al grupo empresarial que pretende comprar al Atlético de San Luis es la del nombre Club de Cuervos, que es una marca registrada, mientras que la parte económica de la inversión correrá a cargo de Jeff Luhnow y un grupo de inversionistas. Luhnow nació en México y tiene la nacionalidad estadounidense y fue la cabeza de los Astros de Houston que fueron sancionados por hacer trampa en Grandes Ligas. El precio de la franquicia de Atlético de San Luis tomando en cuenta que arrancará de cero en el porcentaje ronda los 40 millones de dólares. Hace un año, Luhnow intentó comprar a los camoteros del Puebla, pero no pudo llegar a un acuerdo en lo económico y ahora le apunta a San Luis, que en caso de que se cierre el trato se convertirían en Cuervos y utilizarían el famoso escudo del Club de Cuervos.

SE QUEDAN

La intención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana es que César Montes, Diego Lainez, Sebastián Córdova y Osvaldo Rodríguez viajen con la delegación a Denver y se queden trabajando con el grupo a pesar de que no fueron registrados para el Final Four y por ende no podrán jugar en esa competencia. Después de Denver, el equipo viajará a Atlanta para enfrentar a Honduras y ahí ya podrían jugar de nueva cuenta los cuatro. Concacaf permitió solamente 23 jugadores por equipo, situación que obligó a Gerardo Martino a prescindir de elementos como Montes, Lainez y Alvarado, que parecían tener un lugar seguro dentro del grupo. Hay que recordar que por edad, los tres antes citados son elegibles para los Juegos Olímpicos.

DIEZMADOS

Al no ser Fecha FIFA, Islandia tuvo muchos problemas para armar la delegación que viajó a Dallas, Texas, y que posteriormente regresará a Europa, ya que en la Fecha FIFA se medirán a Islas Faroe y a Polonia. El timonel islandés convocó a 32 jugadores, pero 11 no pudieron viajar a Estados Unidos ya que sus clubes no les dieron permiso y se tuvo que recurrir a futbolistas con poco rodaje en selección. Tampoco fueron cedidos Thorarinsson y Traustasson, que estaban considerados por el timonel, ya que ambos juegan en la MLS. Desde un principio Islandia le notificó a SUM la problemática para armar la nómina y los americanos estuvieron de acuerdo en que viajara con lo que pudiera conseguir.

