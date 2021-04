Santiago Naveda, seguido por el Eintracht Frankfurt

SEGUIMIENTO

Desde hace algunos meses el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga le da seguimiento a Santiago Naveda, el novato jugador del América, que ha participado en todos los partidos del actual torneo. Los buscadores del Eintracht en Latinoamérica tienen la indicación de seguir muy de cerca al jugador del América, al cual tienen en la mira desde las selecciones menores de México. Los alemanes están enterados que el mediocampista vence contrato en unos meses más con el América y están al pendiente para ver si renueva o queda libre. Naveda está próximo a cumplir 20 años y el técnico Solari lo ha utilizado en las 13 jornadas, en algunos juegos como titular y en otros entrando de relevo.

VAN TODOS

Aunque en su momento Santiago Baños manifestó que no les interesaba la Concachampions, para el partido de este miércoles en Honduras ante el Olimpia viajan todos los titulares de América con excepción de Henry Martín, que se encuentra lesionado. Dentro de los 25 elegidos por Santiago Solari está Sebastián Cordova, quien viene saliendo de una lesión que no le permitió ser tomado en cuenta para el cotejo contra Necaxa. Las Águilas viajarán directamente de Tegucigalpa a Monterrey para enfrentar a Tigres, y ese fue el motivo por el cual se decidió que viajaran todos los titulares. En la delegación viaja el paraguayo Sergio Díaz, que no tiene un solo minuto en el actual torneo.

POCA INFORMACIÓN

Conseguir un par de videos de los partidos del Arcahaie de Haiti fue toda una proeza para la gente de Cruz Azul, de cara al juego de este martes frente a los haitianos. Es apenas el segundo equipo de Haiti que participa en la Liga de Campeones de Concacaf. El cuerpo técnico cementero pudo observar el partido que el Arcahaie jugó el 22 de enero ante Saprissa en Costa Rica, donde los caribeños se comieron cinco goles. También pudieron ver algunos momentos del Arcahaie como local ante el Force de la Segunda División de Canadá. El portero Romondt es por mucho el jugador más importante que tienen, toda vez en algún momento fue el cancerbero de la Selección de Haiti. El estadio del Arcahaie tiene capacidad para mil personas y se encuentra en mal estado, por ello Concacaf decidió que el duelo ante Cruz Azul se juegue en República Dominicana.

