América: Viajó con equipo completo a Honduras para el duelo de Concachampions

Con la tranquilidad de que las cosas van por buen camino en la Liga, el América viajó a Honduras para enfrentar su compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf. La buena noticia es que el equipo viajó prácticamente con equipo completo a pesar de que hace algunas semanas el propio Santiago Baños, presidente del club, manifestó su inconformidad por el torneo asegurando que existía la posibilidad de competir el certamen internacional con un cuadro alternativo.

“Si es priorizar debe ser la liga y luego sería un volado, porque CONCACAF no deja nada y cuesta porque los clubes aportan en viajes, hoteles, vuelos y el premio deportivo la verdad es que no va en relación al torneo. Económicamente no hay nada y no es prioridad y hemos pensado ir a algunos partidos con cuadro alterno”, declaró el directivo hace algunas semanas.

Sin embargo, contrario a lo dicho por su presidente, las Águilas viajaron a Centroamerica con lo mejor de lo mejor que tienen disponible, dándole así la seriedad que requiere un campeonato que aunque no entregue un buen premio económico, te da la oportunidad de poder participar en el Mundial de Clubes, un certamen atractivo considerando que tienes la posibilidad de jugar ante los campeones de Champions League y Copa Libertadores.

El equipo reconocerá la cancha del Estadio Tiburcio Carías Andino en el transcurso de la tarde donde sostendrá su último entrenamiento para definir al cuadro que tendrá la responsabilidad de afrontar el juego de ida correspondiente a los Octavos de Final contra el Olimpia.

El único futbolista del América que no realizó el viaje a tierras hondureñas fue el goleador del equipo, Henry Martín. El Cuerpo Técnico y Médico del club optaron por no exponer al delantero en el certamen internacional y decidieron darle descanso pensando en que el fin de semana en el compromiso de Liga contra Tigres ya pueda salir por lo menos a la banca.

Se sabe que el jugador azulcrema alcanzará al resto del equipo en la ciudad de Monterrey donde se valorará su estado físico además, del de sus compañeros que vayan a tener actividad el día de mañana en la Concachampions para definir el cuadro.

