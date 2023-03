Se busca 'inyección' millonaria para terminar la multipropiedad

INVERSORES

Encontrar a tres empresarios interesados en invertir entre 70 y 90 millones de dólares cada uno, es uno de los objetivos de la Liga MX para de esa forma terminar con la multipropiedad.

De acuerdo a un estudio que la propia Liga ordenó hace unos meses, se considera que el precio menor de una franquicia de Primera División oscila entre los 60 y 70 millones de dólares, sin contemplar futbolistas, ni instalaciones de los clubes, por ello se considera que una franquicia con todo y futbolistas debe rondar los 90 millones de dólares.

La Liga MX espera encontrar interesados para de esa forma poder terminar con la multipropiedad. Hasta el momento no han podido encontrar a ningún interesado en invertir esa cantidad de dinero.

OTRO OLVIDADO

“Pocho” Guzmán y “Chofis” López no son los únicos olvidados por Diego Cocca, Brian “Guamerusito” García es uno de los mejores mexicanos de la Liga MX hasta el momento y tampoco fue considerado por el entrenador nacional.

El lateral derecho de Toluca es el mejor en cuanto a participaciones en goles, junto a Juan Bruneta de Santos, con un total de ocho, y se encuentra en el top 10 de pases certificados, compitiendo con elementos de la calidad de Fidalgo, Carioca y Richard Sánchez, entre otros.

SUSPENDIDOS

Por cuarta semana consecutiva, el silbante Diego Montaño no fue considerado por la Comisión de Arbitraje. Su último encuentro dirigido fue el Chivas contra Xolos, donde no tuvo buen trabajo y aparte se mostró pasado de peso.

Desde entonces no ha sido considerado como árbitro central. Otro suspendido es Adonai Escobedo, quien no lo hizo bien en el América contra Pachuca y por ello no fue considerado ni como VAR a pesar de que Adonai es uno de los mejores en la revisión de jugadas a través del video.

