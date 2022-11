Selección Mexicana analiza llevar a 27 jugadores a Qatar

ÚLTIMA OPCIÓN

Llevar a 27 jugadores a Qatar y un día antes del partido contra Polonia definir la situación de Raúl Jiménez, es una posibilidad que se analiza dentro de la Selección Mexicana, tomando en cuenta que el reglamento señala que por lesión hasta 24 horas antes del primer encuentro se pueden hacer cambios en la lista, siempre y cuando los médicos de FIFA avalen la gravedad de la lesión y consideren que el jugador está lesionado de gravedad. Martino tiene hasta el lunes de la próxima semana a mediodía para entregar la lista de 26 definitiva.

NO HAY SOLICITUD

Mikel Arriola en su calidad de presidente de la Liga MX confirmó que no hay ninguna solicitud oficial de parte de Querétaro para buscar alguna reducción de la sanción y que se les permita jugar con público antes del mes de marzo, fecha en que vence el castigo impuesto. La Asamblea de Dueños es la máxima instancia del futbol y la próxima reunión será hasta el mes de mayo del próximo año, por lo tanto será difícil que haya una reducción, toda vez que la próxima reunión de los jerarcas será hasta que terminé el torneo que arranca en enero del año entrante.

CADA VEZ MÁS LEJOS

A una semana de que se entregue la lista definitiva de 26 elegidos para estar en Qatar 2022, Jesús 'Tecatito' Corona no ha sido liberado para integrarse al equipo mexicano en Girona, lo cual significa que las posibilidades del delantero para asistir al Mundial cada vez son menos. Ni Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales, ni Matías Bunge como representante del jugador, han logrado la autorización del Sevilla, que no entiende el porqué de la petición, ya que para ellos Tecatito estará en condiciones de jugar hasta los primeros días de diciembre. Por cómo están las cosas, a menos de que suceda un milagro, Jesús 'Tecatito' Corona no podrá estar con el equipo azteca en Qatar.

