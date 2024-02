Sin registro

Mauricio Barbieri viajó con la delegación de Bravos a Guadalajara, pero no es seguro que pueda estar en la banca esta tarde ante Chivas, ya que hasta anoche los juarenses no pudieron completar el registro en la Liga MX, motivo por el cual también viajaron Antonio Torres Servín y Tomás Campos, quienes saldrían al banquillo en caso de que no se pueda finalizar el registro del brasileño. Para inscribirlo es necesario parte del contrato, la visa de trabajo.

REGRESA

Cuando estaba a punto de firmar con Peñarol de Uruguay, Ake Loba recibió una oferta para jugar en Xolos y el africano tomó la decisión de regresar a la Liga MX, en la que ya militó con Lobos, Rayados y Mazatlán.

Xolos abrió una plaza de extranjero con la salida del argentino Martínez, quien fue negociado la semana pasada, por lo que buscaron dentro del mercado jugadores libres y encontraron a Ake Loba, quien ya se encuentra en Tijuana ante el malestar de la gente de Peñarol, quienes sentían que ya lo tenían aunque no habían firmado nada.

DESPEDIDO

A pesar de ser de los mejores VAR del futbol mexicano, Jorge Pérez Durán fue despedido de la Comisión de Arbitraje, ya que por reglamento los VAR y AVAR tienen que ser árbitros en activo y Pérez Durán, a causa de una complicada lesión, tiene más de un año sin dirigir un partido.

La Comisión lo utilizaba en el VAR, en el que era de los mejores y siempre estaba en los juegos importantes. El veracruzano no pudo recuperarse de una lesión de rodilla que lo aqueja hace casi dos años.

