Sorpresivo

Diego Martín Cocca desayunaba junto a su cuerpo técnico y jugadores en el salón del hotel Westin Lake que les fue asignado, cuando apareció Ivar Sisniega, el recientemente nombrado presidente de la Femexfut. El dirigente se sentó a un lado de Cocca y sin darle rodeos le manifestó que su presencia era para informarle que el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez había tomado la decisión de quitarlo como técnico de la Selección y que en unos minutos 'La Bomba' haría el anuncio oficial a través de redes sociales, agregó Sisniega que no podía darle más detalles, ya que él solamente era portador de la decisión.

MILLONARIA RESCISIÓN

El contrato que firmó Diego Cocca como técnico de la Selección termina en julio del 2026, con lo cual, la Federación al despedirlo tiene la obligación de pagar todo el compromiso que supera los 120 millones de pesos, como lo establece el contrato que el representante del entrenador, Christian Bragarnick, negoció con la Federación cuando se firmó el contrato, ya que en su momento Cocca se fue de Tigres y en documento se estableció que en caso de despido se tendría que pagar hasta el 2026. La parte jurídica de la Femexfut buscará una negociación para no tener que pagar los más de 5 millones de dólares.

DESHECHO

Me encontré a Rodrigo Ares de Parga en el aeropuerto de Las Vegas y me manifestó que no se sentía en condiciones de ofrecer una entrevista. Ares estuvo acompañado por sus hijos en Las Vegas, por ello no se quedó en el hotel de la Selección y el lunes antes de las nueve de la mañana, por teléfono, 'La Bomba' Rodríguez le notificó que quedaba fuera como presidente de la Dirección de Selecciones. El semblante de Ares denotaba tristeza porque hace unos meses renunció como presidente de Querétaro para integrarse a Selecciones Nacionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ QUEDA LA ESTRUCTURA DE SELECCIONES NACIONALES CON LA SALIDA DE RODRIGO ARES DE PARGA