Tata Martino, respaldado en no convocar a Chicharito

RESPALDO

Cuando Gerardo 'Tata' Martino tomó la decisión de no volver a convocar a Javier Hernández a la Selección tocó el tema con el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa y con el propio Gerardo Torrado, en su carácter de director de selecciones, y los dos dirigentes le indicaron al timonel argentino que tenía todo el respaldo para llamar o no jugadores. Son con las únicas dos personas con las cuales el estratega ha tocado el tema. Está claro que la situación no es deportiva y conociendo a Martino el técnico no hablará públicamente y su respuesta cada que sea cuestionado al respecto es la que ya que ya conocemos que el jugador sigue siendo contemplado y que nadie está descartado.

NO CONTEMPLADO

Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Alan Pulido y José Juan Macías son los centros delanteros que están en el radar de Gerardo Martino para el Octagonal que inicia el mes próximo, sin olvidar el caso de Raúl Jiménez a quien el cuerpo técnico en general sigue muy de cerca para conocer su evolución. Aprovechando la Fecha FIFA de septiembre, Jiménez podría ser convocado para ver como encuentra y que trabaje con el grupo, sabiendo de que todavía no está al cien por ciento.

EN LA MIRA

La empresa Internacional Soccer Management, a través de Los Angeles Futbol Academy, desde hace meses busca la posibilidad de adquirir una franquicia de Liga de Expansión o de Segunda División de México y han sostenido algunas reuniones. Recientemente este grupo acaba de adquirir al club La Nucía de la Segunda División de España. Al frente de Los Angeles Futbol Academy en la parte deportiva se encuentra Martín Vazquez, aquel que fuera central de Leones Negros, Puebla y Atlas, entre otros, y que en algún momento fuera parte del cuerpo técnico de Estados Unidos. En la parte administrativa la familia Salcedo es la encargada, al frente Hugo Salcedo con muchos años en FIFA y sus hijos Jorge y Eduardo ligados al futbol en USA durante mucho tiempo.

