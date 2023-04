Tigres y Rayados rechazaron prestar jugadores al Tri

TODOS LA SUFREN

Todos los que han sido técnicos de Selección Mexicana han pasado por lo mismo que Diego Cocca cuando se trata de partidos que no son Fecha FIFA y donde los clubes tienen la razón de su lado. Aunque al inicio de cada año futbolístico, en la Reunión de Dueños se reafirma el apoyo, cuando llega la realidad es otra cosa y máxime si el partido es como ahora, solamente a dos jornadas del final del torneo. Tigres tiene el reglamento de su lado para no prestar a Angulo, Córdova y Lainez, y Rayados también, para que en esta ocasión Romo, Moreno, Funes Mori, y Ponchito, no sean llamados. Y falta conocer las condiciones de minutos por jugar que pusieron para ceder a algunos jugadores que no están al 100 o que vienen saliendo de lesiones. Lo que hoy vive Cocca, ya lo vivieron Martino, Osorio, Herrera y La Volpe, entre otros.

REUNIÓN CLAVE

La próxima semana los dirigentes de la Liga de Expansión se reunirán con Mikel Arriola para ver todo lo relacionado al próximo torneo de la categoría. Hay un grupo de clubes que pretende que se quite el candado de los cuatro certificados para poder ascender y que se permita subir a los que estén certificados sin tomar en cuenta si solamente hay uno. La gente de Expansión quiere saber hasta donde avanza la posibilidad de que todos los clubes de Liga MX tengan filial. Hay que recordar que hoy en día hay 13 clubes que pueden pelear por certificación, dos invitados (Tlaxcala y Durango) y tres filiales (Tapatío, Pumas Tabasco y Raya2) no pueden certificarse.

INJERENCIA

La Secretaría General de la Femexfut le informó a la Comisión de Arbitros a través de un escrito firmado por el propio secretario Iñigo Riestra, de la contratación de la empresa Alvarez & Marsal para fortalecer el modelo operativo de las distintas delegaciones y en el escrito se les indica que a partir de ahora es Roberto Figueroa el encargado de implementar esta nueva reestructuración, que en pocas palabras significa que el control de las delegaciones ya no lo tendrá la Comisión. Hay delegaciones importantes como Guanajuato (Santander, Miranda), Aguascalientes (Adonaí, Macias, Karen) y Jalisco (Montaño y Quintero).

