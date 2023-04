Ya hay equipo. Se dio a conocer la lista de convocados para el partido amistos contra Estados Unidos de la próxima semana. Diego Cocca sorprendió con algunos nombres que vivirán por primera vez un llamado a Selección Nacional (Mayor) con nombres como Ozziel Herrera, Aldo Rocha, Alan Cervantes y Luis Ángel Malagón.

Debido a que se trata de un partido organizado fuera del calendario de la FIFA los equipos no están obligados a prestar a sus futbolistas, razón por la cual el equipo estará conformado por jugadores que militan en la Liga Mx, la única excepción será el caso del lateral del Barcelona, Julián Araujo, pues al pertencer al Equipo 'B' la directiva azulgrana autorizó que cruce de continente para jugar con el Tri.

En México hubo equipos que no querían ceder a sus jugadores como el caso de Guadalajara donde su entrenador, Veljko Paunovic aseguró hace unos días que no estaban obligados a prestarlos y que prefería quedarse con ellos en esta recta final del torneo, sin embargo, su directiva corrigió la postura y aceptaron apoyar al Tri recordando que su propietario, Amaury Vergara e sparte del Comité de Selecciones Nacionales y de no autorizar hubiera sido un mensaje de incongruencia.

El caso de los equipos regiomontanos si fue diferente debido a que el panorama por sus calendarios no permitía prestarlos pues Tigres y Rayados tienen sus compromisos en Liga muy cercano al juego de la Selección, por ello, se acordó que para esta ocasión no fueran llamados jugadores felinos, mientras que por parte de 'La Pandilla' únicamente aceptaron prestar a 2 de los 5 jugadores que solicitó Diego Cocca.

¡ELLOS SON! Aquí los 23 elegidos por @Diegococca1, con los que viajaremos a Arizona para ir por el triunfo ante Estados Unidos.

https://t.co/5h6GuAVgro#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/G9IPQyDm2w — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 13, 2023

CONVOCATORIA COMPLETA DE MÉXICO PARA EL AMISTOSO ANTE ESTADOS UNIDOS

La FMF dio a conocer la lista de jugadores elegidos por Diego Cocca, técnico de la Selección de México, para el partido de preparación ante Estados Unidos que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de abril en Glendale, Arizona.

Los jugadores se concentrarán gradualmente en el Centro de Alto Rendimiento, una vez concluida su participación con sus respectivos clubes. El lunes 17 de abril, la Selección Nacional de México realizará el viaje hacia la ciudad de Glendale, Arizona.

El partido entre Estados Unidos y México está programado para el miércoles 19 de abril a las 19:22 horas locales, 20:22 horas de la CDMX, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

# Nombre Club Posición 1 Luis Ángel Malagón Velázquez América Portero 2 José Antonio Rodríguez Romero Tijuana Portero 3 Carlos Acevedo López Santos Portero 4 Néstor Alejandro Araujo Razo América Defensa 5 Israel Reyes Romero América Defensa 6 Julián Araujo Barcelona Defensa 7 Gilberto Sepúlveda López Guadalajara Defensa 8 Kevin Nahin Álvarez Campos Pachuca Defensa 9 Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos Monterrey Defensa 10 Víctor Andrés Guzmán Olmedo Monterrey Defensa 11 Jonathan Ozziel Herrera Morales Atlas Medio 12 Aldo Paúl Rocha González Atlas Medio 13 Carlos Uriel Antuna Romero Cruz Azul Medio 14 Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul Medio 15 Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Medio 16 Fernando Beltrán Cruz Guadalajara Medio 17 Ernesto Alexis Vega Rojas Guadalajara Medio 18 Luis Gerardo Chávez Magallón Pachuca Medio 19 Erick Daniel Sánchez Ocegueda Pachuca Medio 20 Omar Antonio Campos Chagoya Santos Medio 21 Alan Jhosué Cervantes Martin del Campo Santos Medio 22 Henry Josué Martin Mex América Delantero 23 Roberto Carlos de la Rosa González Pachuca Delantero

