Tres ciudades de México se juegan 'boleto' al Mundial en noviembre

A REVISIÓN

En el mes de noviembre del presente año, dirigentes de FIFA visitarán las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para reafirmar o no las candidaturas para el Mundial de 2026. Las tres son las únicas consideradas para tener encuentros en la junta mundialista, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos contemplados en el cuaderno de cargos. El tema no es exclusivo de las condiciones de los estadios, y pasa mucho más por el apoyo que tienen que brindar los gobiernos estatales y municipales para poder ser consideradas como aptas. Seguridad, infraestructura hotelera, vialidad especial para las selecciones e invitados de FIFA son algunos de los compromisos que se tienen que entregar por escrito por parte de los gobiernos.

POCOS MINUTOS

El caso de Jesús 'Tecatito' Corona preocupa al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, ya que el delantero solamente ha jugado 22 minutos en lo que va del torneo en Portugal y aparte solicitó un permiso para reportar hasta el jueves, motivo por el cual solamente este miércoles pudo entrenar al parejo de sus compañeros. Ante la posibilidad de cambiar de equipo y con el cierre de registros encima, Corona solicitó viajar hasta el martes en lugar del domingo y de esa forma se perdió algunos entrenamientos de cara al encuentro de esta noche contra Jamaica en el Estadio Azteca. Con tan poco rodaje, la duda de Martino es si Corona puede iniciar esta noche o lo mejor es guardarlo como relevo o para los juegos de visita en Costa Rica y Panamá.

SOLO DOS

De los titulares utilizados por la Selección de Jamaica no podrán jugar esta noche contra México, ya que militan en Inglaterra y no se les permitió viajar a la Ciudad de México. El mediocampista Daniel Jackson del Preston y De Cordoba del Fulham son los únicos titulares que no podrán jugar hoy. Burke del Philadelphia Union, Flemings del Birmingham y Turgot del Ostersunds son los futbolistas más destacados en la convocatoria para jugar ante México. Para su partido del 5 ante Panamá en Kingston, los jamaicanos recibirán a 12 jugadores que juegan en Inglaterra y que llegarán para jugar solamente ante los panameños.

