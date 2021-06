Tri negocia con clubes para cesión de HH, Chucky y Lainez

DÍAS CLAVES

Gerardo Torrado ha intensificado las charlas con el Atlético de Madrid, Napoli y Betis, para saber si los tres equipos europeos pueden prestar a Héctor Herrera, Hirving Lozano y Diego Lainez para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tomando en cuenta que la justa no es considerada como Fecha FIFA, y por ende los clubes no tienen obligación de ceder a sus futbolistas. Los tres elementos están en la mente de Jaime Lozano como posibilidad, Herrera y Chucky como refuerzos, y en el caso de Lainez el zurdo da la edad para participar en el evento. En primera instancia, Gerardo Martino no tiene considerado a ninguno de los tres para la Copa Oro, ya que la intención es que vayan a Juegos Olímpicos, aunque en el caso de que no sean cedidos, serían considerados para la Copa Oro, ya que esa sí es Fecha FIFA.

CUADRO ALTERNO

Jugadores como Alan Mozo, Johan Vázquez, Alejandro Mayorga, Alan Cervantes, Erik Lira y Eduardo Aguirre, entre otros, tendrán la posibilidad de mostrarse en el partido de este martes, cuando la Selección Mexicana Sub 23 se enfrente a Arabia Saudita en Marbella. La intención de Jaime Lozano es tratar de ver a todos los convocados para darles la oportunidad de mostrarse antes de elegir a los 18 futbolistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay elementos como Malagón, Loroña, Angulo, Esquivel y Vega, que tienen un lugar seguro dentro de la convocatoria, pero todavía hay posiciones donde el estratega tiene duda, y por ello quiere analizar más opciones, por ello se determinó que el partido que celebraría la Selección Mayor en Nashville ante Panamá lo juegue la preolímpica y que después de ese duelo Lozano dé a conocer la lista de los 18 elegidos.

CONFIANZA

Jafet Soto, en su caracter de director deportivo de Herediano de Costa Rica, recomendó la contratación del técnico mexicano David Patiño como estratega del cuadro costarricense. Jafet conoce mucho el futbol mexicano y ya el año pasado apostó por Fernando Palomeque como entrenador, empero, al veracruzano no le salieron bien las cosas. Jafet ha llevado al Herediano a jugadores mexicanos como Gerardo Lugo, Omar Arellano, Tepa Solìs, Tony Pedroza, Luis Angel Landín, Adrián Marín, Diego Gonzalez, Brian Rubio y Aldo Magaña, entre otros.

