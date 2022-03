Tuca Ferretti no quiere seguir en Juárez

A pesar de la mala marcha del equipo en el torneo, la directiva de Bravos de Juárez le ofreció a Ricardo Ferretti la renovación por dos años más, situación en la que no estuvo de acuerdo el “Tuca”, quien les dio a entender que su intención es terminar el torneo y dar un paso al costado, ya que el brasileño entiende que el equipo no funciona y que hay jugadores que ni remotamente están en el nivel que se esperaba.

Alejandra de la Vega y Miguel Garza le ofrecieron a “Tuca” el renovar en este momento para que al grupo le quede claro que el entrenador tiene todo el apoyo de la directiva, empero, “Tuca” les dijo que lo mejor es terminar el actual torneo y concluir el proyecto. El cuadro fronterizo tiene 7 partidos sin ganar, de los cuales 5 han sido en casa.

PRESENCIA

Por considerarlo un partido de alto riesgo, el propio presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, estará el domingo en el Estadio Jalisco para supervisar el operativo de seguridad del Clásico Tapatío. Las autoridades han informado que serán mil 600 elementos de seguridad los encargados de vigilar el partido y será la primera vez que se ponga como requisito el Fan ID para ingresar al inmueble.

La directiva atlista decidió que no habrá acceso a las barras y que los lugares que se les asignan normalmente tanto en la parte baja como en la alta sean cubiertos con una bandera blanca gigantesca. El jefe de comisarios Héctor Canchola también estará en el Jalisco junto a Mikel Arriola para tratar de que sea saldo blanco el Clásico Tapatío.

EN VEREMOS

A dos semanas de que concluya el plazo que tienen los equipos de Liga de Expansión para entregar los documentos en busca de la certificación, hay un tema que no han podido aterrizar y es el no saber qué pasará en caso de que haya 4 o más certificados y que ninguno de ellos sea el campeón de campeones. La propuesta de la gente de Expansión es que en ese escenario se pudiera recorrer el premio al mejor calificado de los certificados, empero, eso no está contemplado, ya que la propuesta es solamente en caso de que alguno de los aprobados ascienda. Hay un Comité integrado por dirigentes de equipos de Liga MX y de Liga de Expansión junto con los dirigentes de ambas categorías que analiza todos esos temas.

