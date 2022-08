Violencia en Cd. Juárez arruinó logística de Pachuca

VARADOS

Para evitar el desgaste de sus jugadores y que no tuvieran que viajar de madrugada a México, la directiva del Pachuca decidió que Ustari, Alvarez, Cabral, Chávez ,“Pocho” y Avilés Hurtado que estuvieron en Minneapolis en el Juego de Estrellas durmieran en Minnesota y que ayer viernes por la mañana volaran a El Paso,Texas y que cruzaran la línea para llegar a Ciudad Juárez donde ya los esperaba el preparador físico Rubens Valenzuela para hacer un trabajo de rehabilitación mientras esperaban al resto del plantel. Con la cancelación del partido, el plantel de Pachuca ya no viajó a la frontera y los seis que estuvieron en Minneapolis se vieron en la necesidad de tener que volar a México ayer por la noche para poder reintegrarse el día de hoy con el resto del equipo.

NO SE JUEGA

El partido entre Chivas y Tigres correspondiente a la fecha 9 que se jugará entre martes y miércoles por ser fecha doble no se llevará a cabo ya que ni al Guadalajara ni a los Felinos les daban los tiempos para tener por lo menos 72 horas entre un juego oficial y otro de la misma categoría. Los norteños juegan mañana domingo contra Santos, por lo tanto ante Chivas no podían hacerlo en martes y tendrían que llevarlo a cabo el miércoles, sin embargo, los rojiblancos en la fecha 10 juegan en viernes contra Necaxa y no se cumplian las horas, por ello motivo se decidió posponer el partido hasta el 13 del próximo mes y por ende para rojiblancos y felinos no será fecha doble la jornada 9.

PARTICIPACIÓN

Los jugadores que participaron en el Juego de Estrellas en Minneapolis tendrán un premio especial por haber asistido al evento. Se sabe que serán alrededor de 100 mil pesos por futbolistas el monto que reciban. Para checar ese detalle los dirigentes de la Asociación de Futbolistas, Alvaro Ortiz y Edson Swarichz viajaron a Minnesota para hablar al respecto con directivos y con jugadores y de paso ir viendo el tema de la Leagues Cup del próximo año con la intención de que todos los futbolistas tengan una especie de premio por participar.

