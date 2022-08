Chivas y Atlas 'jugaron' Clásico en la mesa por uniformes

GANAN EL PRIMERO

Chivas y Atlas jugaron la primer parte del Clásico Tapatío en el escritorio de la Liga MX por el tema de los uniformes que usarán mañana y es que Guadalajara argumentó que en su actual uniforme la espalda es de color rojo y se podría confundir con el rojinegro del Atlas que a su vez argumentó que no hay lugar para la confusión. El local lleva mano en este tipo de situaciones y la Liga MX decidió que los atlistas tendrán que jugar mañana por la noche con su uniforme gris que es el que tienen registrado como visitante para el presente torneo.

DOLOROSA

Resultó para los dirigentes de la Liga MX la derrota contra la MLS, al grado de que en las próximas reuniones de dirigentes se analizará la forma de convocatoria con la intención de tener a los mejores del momento. Se piensa en primera instancia respetar a los ganadores de Balones de Oro, pero se tiene en mente buscar una forma de que los mejores del torneo en marcha puedan estar en la convocatoria. Otra posibilidad es buscar que con el tiempo el Juego de Estrellas se defina en dos partidos, uno en México y otro en Estados Unidos.

SIN CONTACTO

No hubo reunión entre Javier 'Chicharito' Hernández y el presidente de la Federación Mexicana, Yon de Luisa, quien estuvo tres días en Minnesota con motivo del partido de Estrellas. Se pensaba que el delantero podría aprovechar la presencia del máximo dirigente del balompié nacional para buscar un acercamiento, sin embargo, no fue así. El que si aprovechó fue Héctor Herrera tal y como lo documentó El Francotirador. El mediocampista no pudo jugar con las Estrellas de la MLS y aprovechó para ir al palco donde estaban los dirigentes mexicanos y platicar con Yon de Luisa.

