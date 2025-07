¿CMLL enfrenta demanda por despido injustificado?

Desde hace un tiempo, en este mismo espacio, les he contado sobre la crisis que se vive al interior del Consejo Mundial de Lucha Libre debido a la inconformidad de varios trabajadores, tanto por los bajos sueldos, las condiciones de trabajo e incluso los tratos de algunos mandos de la empresa, provocando que dicha situación, lejos de solucionarse, haya escalado a tal grado que el CMLL está por enfrentar una demanda por despido injustificado.

En esta ocasión les voy a contar el caso particular de un exempleado de la empresa 'Seria y Estable', el cual, después de ocho años —incluidos los dos últimos que se desempeñó como encargado de pantallas— fue despedido el pasado 1 de abril de 2025 sin un finiquito, bajo el argumento de que en su trabajo no hubo “una evolución” ni iba acorde al crecimiento global de la compañía, según le dijo el productor Armando Padilla. Todo a raíz de que, en una función previa, corrió un segundo antes en las pantallas principales un promocional de una aerolínea mexicana.

Este operador de pantallas, del cual me reservaré el nombre por ahora, decidió interponer una denuncia laboral contra el CMLL en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, acusando despido injustificado. De acuerdo con documentos a los que pudo tener acceso RÉCORD, ya se llevaron a cabo dos audiencias de conciliación prejudicial: la primera, celebrada el pasado 19 de mayo, y la segunda, el 4 de junio de 2025. Sin embargo, ambas partes no llegaron a un arreglo, por lo que la demanda de dicho extrabajador del Consejo Mundial se hará formal en los próximos días, una vez que reabran los juzgados de la CDMX.

Entre los señalamientos hacia el CMLL —y que formarán parte de la denuncia del extrabajador— están que, durante los ocho años que trabajó para la empresa de los Lutteroth, jamás gozó de vacaciones, prestaciones ni seguridad social o apoyo económico para atención médica. Esto último, pese a que la empresa sabía que desde hace dos años sufre de fístulas perianales, las cuales se analiza si son síntoma de cáncer de colon.

La empresa, como en este y otros casos, se escuda diciendo que los trabajadores, tanto de staff como de otras áreas, se manejan como freelance y, por ende, no tiene obligaciones para con ellos. Sin embargo, el denunciante buscará comprobar la relación laboral mediante una serie de pruebas como conversaciones, documentos, audios, fotos y videos.

¿A quién acusan?

En toda esta situación de inconformidades de trabajadores del CMLL hay un común denominador, y ese es el nombre de Armando Padilla, encargado del departamento de producción, al que la gente de staff señala no solo por no saber producir o por sus “ocurrencias” de última hora, sino también porque, como responsable de un área tan importante, no ofrece las condiciones mínimas necesarias para que la gente desempeñe su trabajo. Aunado a ello, también ha sido el responsable de un sinfín de despidos de camarógrafos, iluminadores, asistentes y demás.

Según me cuentan, los trabajadores de staff tienen que llevar su propia herramienta para trabajar en la arena; entiéndase desde desarmadores, pinzas o un martillo, así como también cables, computadoras, adaptadores y hasta equipo de seguridad.

Estaremos pendientes de cómo avanza este caso, si surgen más denuncias formales contra el CMLL o incluso si la misma empresa, a cargo de Salvador Lutteroth Lomelí, por fin atiende las peticiones de sus trabajadores, que no por nada están dispuestos a hablar de lo que pasa al interior de la Arena México, por más que los hagan firmar cartas de confidencialidad para que no hablen conmigo… ¿verdad?

