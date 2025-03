La nueva Parka: el secreto mejor guardado de Triple A

Pues llegó el día: este sábado 22 de marzo se presentará al mundo entero la nueva versión de La Parka, y obviamente la pregunta que todos se hacen es: ¿qué luchador estará detrás de esta máscara?

Hace unas semanas, en este mismo espacio, les contaba que el plan original de Triple A, e incluso de la misma Parka antes de su fallecimiento, era que su hijo evolucionara de Karis La Momia Jr. a La Parka Jr. o El Hijo de La Parka. Sin embargo, por diferentes situaciones, la empresa no está del todo convencida de darle esa responsabilidad al joven, al menos por ahora.

Ok, entonces, ¿quién será la nueva Parka? Pues déjenme les cuento que Triple A ha decidido guardar el secreto como si de eso dependiera el futuro de la empresa. Apenas unas cuantas personas saben qué luchador subirá este sábado al cuadrilátero en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera con el equipo y la máscara de la huesuda.

¿Qué significa esto? Según mis fuentes, la decisión de Triple A de no dar pistas sobre cuál luchador encarnará esta nueva versión de La Parka tiene un motivo claro: evitar que se repita la historia de otros personajes como Abismo Negro, Sexy Star, Drago, Taurus, etc., a quienes el público o la prensa identificaron rápidamente y expusieron sus identidades anteriores.

Pero eso no es todo. Otra de mis fuentes dentro de la Caravana Estelar me mencionó la posibilidad de que Triple A utilice a La Parka como un luchador botarga, es decir, que un día pueda ser interpretado por un gladiador y en la siguiente función sea alguien diferente quien suba a luchar con ese equipo y máscara.

Esto cobra sentido porque, según tengo entendido, este sábado en el evento Rey de Reyes únicamente se hará la presentación al público de la nueva versión de La Parka, pero no necesariamente luchará. Es más, tal vez ni siquiera hable al micrófono arriba del ring y, ni qué decir de entrevistas, de momento no responderá preguntas de la prensa. Así que, en una de esas, La Parka que se presente en el Juan de la Barrera no será la misma que tenga su primera lucha en un próximo evento.

¿La Arena México va a cambiar de nombre?

Muy interesante está el tema sobre el posible cambio de nombre de la Arena México, que podría seguir los pasos del Estadio Azteca y evolucionar a Arena Banorte a cambio de varios millones de pesos.

A ver, seguro ya lo saben, pero para aquellos que no, el chisme surgió por una publicación en Facebook de un supuesto ex trabajador de ese banco, quien, antes de ser despedido, tomó una captura de pantalla en donde se alcanza a ver una imagen de la supuesta nueva Arena Banorte. En su post, agregó que Banorte planea ofrecer paquetes a los turistas que vengan a México para el Mundial de futbol de 2026, incluyendo en esas atracciones a la Catedral de la Lucha Libre.

Seamos sinceros, el plan no suena mal, tiene lógica y hasta la imagen de la nueva Arena Banorte está diseñada bajo el mismo estilo del Estadio Azteca, por lo que parece real. Sin embargo, obviamente hay que confirmarlo antes de darlo por hecho y, como acá sí hacemos periodismo y tenemos contactos (no como mis amigos youtubers y administradores de páginas de Facebook), se investigó qué hay de cierto sobre el cambio de nombre de la Arena México.

Consultando con mis fuentes, me aseguran que sí hubo un acercamiento entre Banorte y el CMLL para cambiar el nombre de la Arena México. Esas pláticas se llevaron a cabo hace unos meses y el plan del banco era el mismo que con el Estadio Azteca: invertir millones de pesos en la remodelación del inmueble a cambio de que llevara su nombre.

Sin embargo, la familia Lutteroth no mostró gran interés y, al menos por ahora, no hay nada concreto para que la Arena México cambie de nombre. Menos cuando, así como está—toda feita, vieja, sin baños decentes ni vestidores a la altura de "la mejor lucha libre del mundo"—sigue siendo funcional y deja miles y miles de pesos cada vez que hay función.

Pese a todo, ojito, no pierdan de vista este tema. No creo que esté descartado del todo, pero será después del evento Homenaje a Dos Leyendas de este viernes cuando las cosas comiencen a moverse en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Me cuentan que hay mucha incertidumbre y hermetismo al interior de la empresa—desde el personal administrativo, producción y programación, hasta los mismos luchadores—tras el despido en la directiva de Catalina Beltrán.

Saludos a mis amigos de la “seria y estable”, sé que muchos me leen, pero tengan cuidado… no los vayan a acusar de ser mis infiltrados y se queden sin chamba.

