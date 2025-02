Luchador Misterius puede quedar paralítico tras accidente viral

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Misterius, luchador de Aguascalientes de 33 años de edad quien el sábado pasado sufrió una aparatosa lesión luego de que se reventara el tensor de las cuerdas del cuadrilátero mientras intentaba hacer un vuelo, quedando grabado en video el escalofriante momento.

Hoy les voy a contar detalles de este lamentable accidente que podría costarle al luchador no volver a caminar el resto de su vida.

Vámonos por partes. La función del pasado 22 de febrero, en la Arena San Marcos de Aguascalientes, formó parte de La Gira de Despedida del Hijo del Santo que hace con su promotora 'Todo X el Todo' en sociedad con la empresa de eventos 'BoBo Producciones', pero ¡ojo!, la función fue adquirida por un promotor local, es decir, ni el Enmascarado de Plata ni BoBo de Ari Borovoy fueron los responsables de la contratación de Misterius y los otros tres luchadores locales que abrieron la cartelera, porque incluso ellos no aparecen en el cartel oficial, ni tampoco de la instalación del ring que se utilizó para las luchas.

Preguntando con fuentes me dicen que el nombre del promotor es Miguel Ángel Ceja, siendo él y su equipo de trabajo quienes se encargaron de toda la logística del evento, avalados por la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Aguascalientes, encabezada por Arturo Muñoz.

Ellos, en teoría, fueron los responsables de supervisar que ese ring estuviera en perfectas condiciones para la práctica de todas las luchas, incluida la primera, sin importar si era de gladiadores locales y la Arena San Marcos estaba todavía sin gente. Me cuentan que después del accidente de Misterius se supone que arreglaron el tensor que se reventó para que no hubiera otro susto, sin embargo, en videos que me compartieron de luchas más adelante en la noche, las cuerdas seguían estando flojas y cada que algún elemento se apoyaba en ellas se escuchaba como si se fueran a tronar.

¿Se imaginan que el luchador accidentado no hubiera sido uno local sino uno de renombre como Dr. Wagner Jr., L.A. Park, Fuerza Guerrera o el propio Hijo del Santo? El escándalo que ahorita sería esta situación.

Y es que me dicen fuentes allá en Aguascalientes que el ring que el promotor rentó para esta función del 'Todo X el Todo' es uno que lo traen de un lado a otro, ya bastante desgastado y le pertenece a un señor llamado Noé, quien por increíble que parezca manda a sus hijos, unos niños, a armarlo.

Ahora bien, en lo que respecta al accidente, el cual estoy seguro que ya viste si estás leyendo esta columna, me dicen que después de que Misterius cayó con todo el peso sobre su cuello, el luchador se levantó, producto de la adrenalina, y se fue por su propio pie al vestidor.

Los paramédicos presentes en la función, miembros de la Comisión, los organizadores, así como el equipo del Hijo del Santo insistieron para lleva al hospital al luchador, sin embargo, él comentó que se sentía bien e incluso tenía toda la intención de quedarse a ver la función junto a su esposa, sin embargo, ya cuando el golpe enfrió, Misterius comenzó a sentirse mal y tener problemas para caminar, por lo que decidió irse manejando a una clínica del ISSSTE, de donde es afiliado por su trabajo como profesor de Educación Física en un Jardín de Niños, rechazando la ayuda tanto de la Comisión como del promotor.

El diagnóstico médico de Misterius es fractura de clavícula izquierda, además de compresión de la sexta y séptima vértebra, necesitando una operación urgente y existiendo el riesgo de que no vuelva a caminar bien o incluso quede paralítico.

Es importante mencionar que en todo momento tanto la Comisión, el promotor, así como el mismo Hijo del Santo han estado al pendiente de la salud del luchador, asistiendo en lo que se necesite a su esposa. Además, los gastos médicos están cubiertos por su seguro del ISSSTE, por lo que en ese sentido no hay preocupación.

