la-transparencia-en-el-futbol

La vida es como una caja de chocolates, decía la madre de Forrest Gump, nunca sabes qué sabor te tocará. Así iremos desmenuzándonos la vida en este nuevo espacio. Agradecido por la oportunidad y listo para tener una ventana abierta al diálogo. Los tiempos han cambiado y mientras vemos la muerte del papel lentamente, las olas de calor provocadas por el calentamiento global, los nuevos sabores de café con más colores que cortes de cabellos de futbolistas, hay cosas que siguen igual: las polémicas arbitrales del Real Madrid y el América. De cara a la gran semifinal de nuestra amada Liga MX en pleno clásico nacional y para la inédita final de Champions entre el Dortmund y los merengues, hay cosas que no podemos dejar de lado y obligarnos a cuestionarnos.

Me tiraron de loco hace una semana cuando pedía la repetición de la semifinal de vuelta ante el Bayern Múnich por el escándalo que provocó De Ligt al dar a conocer que el abanderado le había pedido una disculpa por un mal señalamiento. A eso le sumamos la petición del último clásico español de Joan Laporta después de las polémicas jugadas y el famoso gol que no le dieron a Yamal y que ahí marcó la brecha del título de la Liga. Momentos que nos hacen cuestionarnos de que aun con las herramientas tecnológicas no se ha podido transparentar y erradicar los conflictos generados en un juego de futbol.

El fin de semana el milagroso empate de Quiñones es precedido por un saque de manos mal marcado a favor del América, el gol de la ida de Henry viene de una falta en zona ofensiva del Pachuca, le sumamos las expulsiones no marcadas a un par de futbolistas de Coapa, y las versiones que corren por diversos colegas que el VAR dejó de funcionar en algún momento del partido de vuelta, me hacen preguntar cuál sería el camino más sano para quitarnos estas especulaciones y lagunas que aún nos deja un deporte que mueve tantos intereses, millones de dólares por una industria que aún tiene la asignatura pendiente de transparentarse.

En los tiempos donde la educación es virtual, donde los hombres pierden su vida en el fondo del mar en costosísimos submarinos, donde Don Deivid escribirá en la casa de enfrente, Tv Azteca transmite los juegos de local del Ame y la Champions se ve en nuestros celulares, hay dos cosas que no cambian: las polémicas arbitrales del Real Madrid y del América. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A los días que pedimos la transparencia del futbol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOL POR LA DEMOCRACIA: LA LIGA MX MUEVE EL HORARIO DEL CRUZ AZUL VS RAYADOS POR DEBATE PRESIDENCIAL