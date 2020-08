Ronald Koeman conoce las entrañas culés

Mucho ha pasado entre aquella noche de Wembley de 1992; no es que Ronald Koeman sea Cruyff, pero mamó su filosofía; no es tampoco que sea Cruyffista, pero conoce las entrañas culés; no es que en estos tiempos eso sea suficiente, pero recuerda algo muy olvidado: EL ESTILO NO DEBE SEGUIRSE NEGOCIANDO.

Koeman hizo un gol que se convirtió en estampillas y timbres postales en Catalunya, pero para el equilibrio del ecosistema azulgrana, se reclama más que un rotundo disparo en sepia. Se requiere un mensaje de convencimiento a un Messi harto de sus dirigentes. Porque se pueden ir varios, pero no se ha ido Bartomeu ni han partido jugadores que han estado multiplicados por la frustración de Roma, Anfield y, ahora, Lisboa.

Ronald, con la apariencia de un serio muñeco de ventrílocuo, con chapas y cara de porcelana, debe ser poco más expresivo que eso para ganarse a un vestidor más fracturado que la portería blaugrana.

No es que no me guste que un recuerdo feliz llegue al Barça, pero, hoy mismo, lo que se necesita es presente y futuro, porque, en este instante, el Barcelona es algo más parecido a aquella fulminada barrera de la Sampdoria...

