A dos años del VAR

Ya dos años de que el VAR llegó a la Liga MX y no ha dado el resultado esperado, derivado de la mala instrucción y capacitación de los árbitros, de la gente que lo opera y a la pésima selección del personal que lo maneja, el cual en un alto porcentaje no cubre los requerimientos que exige el protocolo.

La incorporación no fue en el momento adecuado. Los árbitros no estaban preparados para este sistema y no esperaron a que iniciara el torneo, lo hicieron todo muy acelerado y los resultados no fueron los adecuados.

De inicio nombraron de VAR a exárbitros que nunca arbitraron en Primera División o Liga MX. Tenían que ser árbitros de reciente retiro, encontrando a muchos con más de 10 años en el ostracismo y que tuvieran el mismo nivel del árbitro central. Estos requerimientos que exige el Board y los estatutos federativo, hasta el momento, no han sido cumplidos.

Una de las principales causas de que no esté funcionando al 100 por ciento fue la pésima estrategia para capacitar a los árbitros. Si su eminencia Arturo Ángeles, que llegó hace tres años y que es instructor de árbitros, les dio la máxima instrucción diciéndoles: "El juguetito salió caro, hay que utilizarlo", entonces hubo descontrol de las visitas al VAR, teniendo en un solo partido cinco; el exagerado tiempo en la revisión de jugadas, perdiendo hasta 10 minutos en una sola jugada.

Por lo que, posteriormente, tuvo que hacer un ajuste el presidente de la Comisión, Arturo Brizio, de que disminuyeran las visitas al VAR, creando confusión en árbitros, técnicos y jugadores. Razón por la que, en esta última jornada, sólo en dos ocasiones acudieron al monitor, cuando hubo en los seis primeros partidos jugadas que tenían eco de error claro y obvio, en las cuales cumplían con el PEGI (penalti,expulsión, gol e incidente grave), por lo que tuvieron que recurrir a los árbitros en activo para poder suplir a los arriba mencionados. Fue así como vimos a los internacionales en función.

La incorporación de los FIFA al sistema mejoró su funcionamiento, pero no la conducción de los partidos, ya que seguimos viendo los mismos errores en control de partido, aplicación de reglas y calificación de faltas, como fueron los casos de Diego Montaño y Fernando Hernández, en la última jornada.

No dudo que el sistema puede ser mucho mejor si la instrucción mejora, pero también tienen que ser más estrictos con los árbitros, pues muchos ya no quieren responsabilizarse en jugadas claves, están cerca de la jugada, con buena visión, pero no quieren sancionar y esperan a que el VAR se los resuelva.

Muchos se han vuelto muy comodinos, incluso con la nueva instrucción, ya no van a revisar jugadas claves y lo dejan a intervención del VAR por no tomar la decisión propia.

En fin, hay que trabajar mucho para mejorar, el sistema es muy bueno, pero la aplicación en México no es la adecuada.

