El peor torneo

Una de los peores torneos en los últimos 10 años, ni con Padilla, Mancilla e Iñárritu habíamos visto un torneo tan mal arbitrado, seguimos viendo continuamente problemas en el conocimiento del reglamento, calificación de faltas, violencia y penales, están totalmente confundidos con el VAR y lo grave es que no encuentran la solución a tantos problemas, estamos cerca de la Liguilla, donde los partidos serán muy bravos y veo difícil que mejoren.

Lo más rescatable de la jornada fue César Ramos, quien realizo un trabajo aceptable, dando mucha fluidez al juego, siendo muy certero con las tarjetas y teniendo orden en el partido, ojalá y siga así, ya que es la imagen del arbitraje nacional y por eso estará en el próximo Mundial.

La jornada tuvo un mal comienzo con Diego Montaño, quien dirigió Atlético de San Luis Vs Querétaro, y no encontró la forma de controlarlo debido a que no expulsa a López, quien se cansó de dar patadas. Ramiro González también tenía que ser expulsado y solo lo amonestó por darle fuerte a Betancourt y para cerrar con broche de oro suspendió el partido momentáneamente para amonestar a González y reanudo con balón a tierra, que barbaridad.

Adonai Escobedo, quien entró de emergente, ya que le quitaron la designación a Marco A. Ortiz, también hizo de las suyas; no tiene la menor idea de lo que es arbitrar, está convertido en un saca partidos y al designarlo solo exponen el partido, cuando el juego crece se pierde y no sabe qué hacer, por favor ya no le den, es muy limitado y no tiene cualidades para estar en Liga MX. Penales que no sanciona y depende de lo que le digan sus compañeros para tomar decisiones.

Fernando Hernández, un árbitro que depende de lo que le digan sus compañeros y el VAR, así nunca logrará tener éxito, debe recordar que cuidar la integridad física del jugador es primordial. Vargas se desplomo después del balonazo en la cabeza y no suspendió el juego, ojalá y vea lo que hizo César Ramos en una acción similar.

Oscar Mejía, los dos penales que sancionó los inventó, la patada de Arreola sobre Janssen es muy violenta y solo amonestó, está pasado de peso, por eso siempre está lejos de la jugada, pero es el consentido y lo seguiremos viendo en el torneo, increíble que lo tengan contemplado para los gafetes de FIFA.

Fernando Guerrero si le pusiera más seriedad seguramente estaría peleando el Mundial, pero arbitra a su conveniencia y hace lo que quiere, no es responsable y prefiere quedar bien con los equipos y andar en sociales, varios errores tanto de Guerrero como de sus asistentes.

Eduardo Galván no se atrevió a expulsar a Nahuel, además estando de frente a la jugada no quiso sancionar el penal y tuvo que intervenir el VAR, que pena que siendo novato no se responsabilice y prefiere que el VAR le solucione las jugadas difíciles, de premio le dieron la Final de Ida de Copa, hágame usted el favor.

Santander y Rojas la libraron, muy limitados pero los partidos salieron sin problemas.

No sé si Arturo Brizio supervise las designaciones, pero se ve que no hay planeación y designan a sus cuates y sancionan a los que no están de acuerdo con los instructores en las charlas técnicas, porque aquellos que lo hacen de inmediato reciben las represalias de los comisionados, sacaron a todos los FIFA de los clásicos y ahora de la Final de Copa, si no sirven entonces que disminuya el número de gafetes, en fin, ojalá mejoren porque la situación está grave.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BENEDETTI SERÁ OPERADO Y SERÁ BAJA AL MENOS POR UN MES.