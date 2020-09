Claridad, la clave en el polémico penalti para Cruz Azul

Tras el polémico penalti para Cruz Azul contra Mazatlán, la palabra de moda es claridad. En opinión de Arturo Brizio, el balón no tuvo movimiento con claridad, se respalda en la página 136 de la regla de juego pero en la misma página, en sanciones la regla es muy clara: Si el ejecutor volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador se reanudará con tiro libre indirecto, creo que solo los de la Comisión, para defender lo indefendible, hacen de las reglas de juego un manoseó, ocupándolas a su conveniencia.

Lo malo de todo esto es que Arturo Brizio dice una cosa y Arturo Ángeles, su instructor, otra; este último comentó que no es clara la toma y no se aprecia si el jugador tocó dos veces el balón y que está bien aplicada la regla, me sorprendí cuando escuché este comentario por lo que los mismos miembros de la Comisión dan diferentes versiones y pierden credibilidad.

Por último en el futbol argentino se suscitó esta misma jugada, el tema fue consultado como supuestamente se hizo en México y la decisión correcta fue reanudar con tiro libre indirecto, ahí se las dejo.

