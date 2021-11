El árbitro guatemalteco se perdió en el Canadá vs México

El guatemalteco Mario Alberto Escobar no tuvo la categoría para dirigir este partido, muchas faltas (Canadá 14/ México 22) que no logró controlar por la falta de recursos arbitrales, no sancionó un penal a favor de Canadá en el min. 63 muy claro, por no amonestar en el momento oportuno se le fue el partido de las manos.

Amonestó al técnico de Canadá y al auxiliar de México en lugar de estar pendiente de lo que pasaba en la cancha, no influye pero que bajo nivel arbitral, increíble que no amoneste a Gallardo cuando sujeta de la playera a un adversario.

