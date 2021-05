Fernando Guerrero hizo lo que quiso en el Santos vs Cruz Azul

Por arbitrajes como el de Santos contra Cruz Azul, en la Final de Ida, Fernando Guerrero nunca tendrá acceso a torneos FIFA y mucho menos al Mundial, todo se acomoda y hace lo que quiere.

Sanciona lo que quiere, no amonesta, simulan, le protestan y no pasa nada, Almada nuevamente se las hizo pero, como dice su presidente, los árbitros son unos caballeros, no se meten en problemas los dejan hacer lo que quieren y que les griten y protesten, un arbitraje de baja calidad pero es su estilo y repito que eso lo alejó de eventos internacionales.

Montaño, su cuarto árbitro, se convirtió en el departamento de quejas ante las fallas de Guerrero en cancha, vaya que batalló con los técnicos.

