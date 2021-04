Fernando Hernández 'la libró' en el San Luis vs Pachuca

Afortunadamente, el marcador facilitó el partido a Fernando Hernández, quien la libró pero sigo siendo un árbitro muy inseguro.

La acción del minuto 39 donde los jugadores de San Luis le protestaron que había mano, Fernando estaba de frente, a dos metros y no había la necesidad de revisar porque fue claro que no había mano, pero hay esa inseguridad al solicitar al VAR la revisión y le digan qué hacer. En la acción de Cabral en el minuto 52, es tarjeta roja y la dejó en amarilla; por lo menos no hay nada que reclamar del arbitraje.

