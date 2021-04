¿Futbol o arbitraje anárquico?

Después de lo sucedido en el clásico norteño al suscitarse un conato de riña donde hubo de todo (patadas, puñetazos y empujones), se puede esperar que no en mucho tiempo haya un hecho gravísimo 'CON SANGRE Y CHIPOTES' y es cuando van a querer tapar el pozo.

Debemos recordar que no es la primera ocasión que se presenta este lamentable hecho, pues en la séptima jornada se dio entre San Luis vs Santos; en la novena, Necaxa vs Pachuca, y en la décimo cuarta otra vez los Tuzos vs Puebla, pero lo más grave y censurable es que el silbante Marco A. Ortiz no lo haya reportado en la cédula, incluido el empellón que le proporciona Sebastián Vegas, que no es circunstancial al hacerlo premeditadamente en señal de protesta. EL EMPUJÓN CON LA MANO SOBRE LA CARA DE Carioca que le proporciona Javier Aguirre y mucho menos describe el golpe recibido por la asistente Karen Díaz, se nota la falta que hace la AMA para defenderlos, o no...

También no nos debe sorprender la actitud del silbante Ortiz Nava en cuanto a su pobreza de personalidad Y COMPAÑERISMO, pues recordemos que en la cuarta jornada de la Apertura 2019, entre Tijuana vs Pumas, al terminar el juego, huyó corriendo hacia los vestidores para no aceptar las protestas de los jugadores, dejando a sus compañeros pasmados en el terreno de juego.

Ante todo esto surgen las preguntas, los comisarios ordenan a los árbitros que no reporten, esas órdenes emanan de los comisionados, no les falta honestidad a los silbantes al omitir en la cédula situaciones de riñas y agresiones, ese es el juego limpio "Siente tu Liga".

La Comisión Disciplinaria estará de acuerdo que los árbitros no reporten y si no lo están por qué no sancionan a los silbantes infractores, los directivos quieren poner orden en las tribunas tomando medidas cuando lo sucedido en la cancha es el reflejo en la tribuna. Conclusión: el arbitraje de nuestra Liga MX es tierra sin ley.

DESIGNACIONES

Por ningún motivo se puede designar a Fernando Hernández al San Luis vs Pachuca, no tiene el nivel, carácter y personalidad para dirigir este tipo de partidos donde hay mucho dinero de por medio, en verdad ojalá y aguante la presión y le vaya bien, porque si influye en el marcador del partido en tremendo problema se meterán los responsables de la designación.

Vuelve el terror del arbitraje, Adonaí Escobedo en el Cruz Azul vs Xolos, qué no recuerdan lo que hizo en Pumas vs Tigres, por favor es para ya no designarlo.

Por fin se acordaron de Cesarín Ramos que ahora sí después de 16 jornadas le dan un partido para lucir, Pumas vs América, esperemos lo haga bien y se olvide de su soberbia y menosprecio a los partidos.

El 'Cantante' Guerrero está en el Necaxa Vs Atlas, antes de la jornada pasada había logrado muy buenos trabajos, pero en el 16 dio pena su arbitraje, es de los convocados a estar en las Finales.

Para el Chivas vs Tigres va Óscar Macías, quien dejó de sancionar un claro penalti a favor de América en Toluca, en verdad están seguros de que podrá o ya se les acabaron los árbitros por el gran número de sancionados por su bajo nivel, recordar que Óscar llegará a sólo 8 partidos en el torneo por su bajo nivel, no llegó ni a 50% de juegos, que arriesgada designación y hasta cierto punto irresponsable.

Las demás designaciones son de los cuates y sapos que nunca faltan, Eduardo Galván, Óscar Mejía, Jorge Isaac Rojas, son los 'amigochos' de los comisionados y a esos nunca les falta su designación, son pérdida de tiempo porque nunca lograrán consolidarse como árbitros de excelencia.

