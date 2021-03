Le tuvieron que decir del VAR en el gol de América

Óscar Mejia arbitra porque tiene todo el apoyo de la comisión que está en deuda con él porque le prometieron el gafete de FIFA y le fue negado, ahora hay que compensar designándolo cada jornada.

En el gol de América le tuvieron que decir del VAR porque había sancionado mano, No hay conducción, no sabe arbitrar pero sí sancionar todo hasta las que no son. Es un silbante 'pita faltas', creo que nunca le enseñaron el significado de la palabra 'arbitrar'.

