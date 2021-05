Los abandonados

Queda claro, lo que menos le importa a la Comisión de Árbitros es sacar nuevos valores del arbitraje mexicano, para muestra está lo que hicieron esta temporada.

En la primera jornada le dieron oportunidad a los siguientes árbitros: Édgar Ulises (1), Alejandro Funk (1), Bryan González (1), Édgar Morales (1), estos sólo fueron designados un juego y los mandaron de cuartos árbitros donde tuvieron más de 10 designaciones, así cómo van aprender.

Mario Vargas (2), Juan Esquivel (2), Víctor Cázares (3), Saúl Silva (3), estos corrieron con un poquito más de suerte, pero en lugar de que arbitraran también los surtieron de cuartos árbitros, así nunca podrán superarse para dirigir en la Liga MX, sólo juegan con ellos, este grupo se está estancando, ya que tienen desde tres torneos hasta nueve sin lograr consolidarse, ojalá y se arriesgaran un poco más, de lo contrario el arbitraje en corto tiempo se quedará sin árbitros.

Quisiera tomar el caso de Alejandro Funk, que tiene nuevo torneos en Liga MX con 16 partidos (promedio 1.77 juegos por temporada) y en este último torneo sólo dirigió un juego, como para qué lo quieren, qué futuro le espera o qué planean de su carrera, pura pérdida de tiempo.

IRREGULARIDAD

Lo que más existe en la Comisión de Árbitros es la irregularidad en las designaciones de la Liga MX, tienen nueve FIFA, de los cuales tres no lograron llegar a 50 por ciento de partidos por su bajo nivel. Macías (8) Adonaí Escobedo (7) Pérez Duran (6) seguramente no estarán en la Liguilla, pero si están incluidos, qué barato está participar.

Los que más arbitraron fueron César Ramos (15), que muestra un bajo nivel, pero le perdonan todas; Guerrero (14), QUE FUE EL MEJOR DEL TORNEO; Santander (13), que se cayó en la jornada 16; y Marco Ortiz (13), que trataron de consolidarlo dándole varios Clásicos y no le fue nada bien; Diego Montaño (12), que no levanta; y Fernando Hernández (11), que arbitra dependiendo lo que le digan del VAR, sus asistentes y el cuarto árbitro.

Lo que es ilógico es que hay tres árbitros que no teniendo gafete de FIFA arbitran 10 juegos y que no lograrán consolidarse por malos, pero hay compromisos personales por lo que los tienen que designar cada jornada.

Isaac Rojas fue el Sapo en el caso de la AMA y le pagan con muchos partidos, a Óscar Mejía le prometieron el gafete de FIFA que la Concacaf y FIFA no se lo otorgaron y le pagan con designaciones, y Eduardo Galván es hermano de un buen amigo de Arturo Brizio y hay que surtirlo de partidos, como verán, no hay congruencia.

Confiables para la Liguilla hay pocos por lo que tendrán que rifársela con algunos que no cumplen con la personalidad, capacidad y jerarquía para estar en la Fiesta Grande.

EXPANSIÓN

Lo que logramos ver en esta categoría es alarmante, en el Celaya vs Atlante el arbitraje fue malísimo, dos goles del Celaya precedidos de faltas sobre el portero que el árbitro Guillermo Pacheco no sancionó, en verdad estos son los árbitros del futuro, no hay calidad en los arbitrajes, no les exigen y lamentablemente tardarán en madurar y debutar en Liga MX, triste realidad.

Por último, ojalá y el Sr. Osses, nuevo jefe del área técnica de la Comisión de Árbitros, le echara un ojo a todas las categorías, me imagino que para eso lo trajeron, en la Segunda División en Irapuato se armó un escándalo con el técnico de los locales, quien se metió a la cancha y encaró a los árbitros molesto por el arbitraje, en todas las categorías hay problemas, ya 'chole' pónganse a trabajar, esto es el resultado del ejemplo que se da en la Liga MX y del bajo nivel de los instructores y de la capacitación a los árbitros.

