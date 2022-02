Ni cómo ayudarlos

El arbitraje mexicano ha tocado fondo, no sólo por lo que vemos en Liga MX, ahora tenemos la oportunidad de ver Expansión y Femenil donde las cosas están de cabeza, sólo hay que ver lo que sucedió en el Cruz Azul vs América arbitrado por Karen Hernández, que junto con su asistente destrozaron la regla de juego; no se diga Yair Ugalde en el San Luis vs Toluca, donde cometió el error de no suspender el juego cuando se lesionó la portera Stefani Jiménez y otorgó el gol a Toluca.

La Comisión ha tomado la decisión de correr y descender árbitros por su baja capacidad y calidad en sus trabajos, le preguntaría a Brizio hasta cuándo va a soportar a los incapaces que instruyen y que supuestamente capacitan a los árbitros, también se merecen que los quite por su escasa calidad como instructores y como personas.

En Liga MX la situación está de escándalo, en tan sólo cinco partidos se mostraron 42 tarjetas, varios penaltis mal sancionados y otros que se dejaron de sancionar, la conducción es muy mala, así como el control disciplinario, les hacen corte de manga, los insultan, a los pobres asistentes les gritan de todo y no pasa nada, en Diego Montaño ya es costumbre, Dinenno nuevamente, en su cara, le hace corte de manga, a Víctor Cáceres también le pusieron una buena mentada de madre y nada, qué indignos se han vuelto, por ganarse una designación en la siguiente jornada se comen todo.

El 'Gato' Ortiz destrozó el partido, la expulsión a Quintana de Pachuca y el penalti mal sancionado, estaba súper enojado por el tema de las medias con San Luis antes del partido y se despachó 11 tarjetas, ya no son nada responsables, en estas dos acciones estaba a dos metros de la jugada y no señaló nada y esperó a que el VAR le indicara qué hacer, en caída libre.

Adonai Escobedo: hasta cuándo entenderán que no nació para el arbitraje, el árbitro más limitado, la Comisión de Árbitros pensó que por ser San Luis el partido iba a ser fácil, pero no contaban que Adonai lo destrozaría, inexplicable que estando a unos metros de la jugada no observara la falta en el gol anulado a San Luis, que invente el penalti de Martínez y califique incorrectamente la expulsión de Layún, ya por favor, prefiero ver novatos a este fósil que nunca será un buen árbitro.

Fernando Hernández: otro que inventa penaltis, de dónde sacó el penalti a favor de Tigres, con su mímica corporal dice que hay un empujón que no existe, cero recursos arbitrales y personalidad, todos le gritan y manotean, lamentablemente le cambió el rumbo al partido con ese penalti.

En el León vs Cruz Azul vimos a Víctor Cáceres que con 35 años no tiene ningún futuro en el arbitraje, son árbitros que se conforman con tener designación cada jornada, no sancionó tres penaltis, dos a favor de Cruz Azul, el primero al minuto 10 cuando hay una zancadilla sobre Baca y el segundo una clara mano de Tesillo, en ambas el VAR lo llamó y no sancionó penalti.

El tercero fue cuando Martínez de Cruz Azul sujeta del brazo a su adversario y tampoco lo vio, yo creo que el VAR después de que dos veces le comentó que había penaltis ya en la tercera mejor ni lo llamaron, no hay futuro.

El caso de Ismael López en Querétaro vs Puebla lo hizo bien, buena figura y personalidad, pero tenía que expulsar a Ferrareis por retardar la reanudación del juego, hay futuro, pero como no los trabajan en forma correcta corre el riego de fracasar.

Jorge A. Pérez en Atlas vs Santos: vi la mejor versión en conducción en la jornada, buena fluidez y control, ojalá y siga en ese nivel porque la verdad la caballada está flaca.

Por último, qué lástima que no aprovecharon la Fecha FIFA para trabajar y reunir a los árbitros, si creen que con una charla vía Zoom van a mejorar están perdidos, ya me imagino a un técnico de la Liga MX haciendo charlas con su equipo por este sistema para planear su partido, ya pónganse a trabajar señores de la Comisión de Árbitros, no siempre se puede estar de vacaciones, algún día tendrán que desquitar su sueldo.

