Óscar Mejía, pita faltas en el Juárez vs Pumas

Urge un curso de conducción, arbitraje, personalidad y credibilidad, de verdad no es posible que árbitros como Óscar Mejia por más que le den juegos no aprende.

Sanciona hasta las que no son, (36 faltas) amonesta a solicitud de los jugadores, sanciona falta cuando le protestan, de darle fluidez al partido ni hablar, no sabe, si es de los que lleva más partidos en el torneo, como estarán los demás. Si arbitra así en la deportiva puerta 5, no sale vivo.

