Mi querido Arturo Brizio, hoy me dirijo a ti, porque seguramente, y como muchas otras ocasiones ha pasado, te esconden cosas de lo que está pasando en Segunda y Tercera División.

Resulta que alrededor de 50 árbitros están entrenando en el Bosque de Aragón sin un diagnóstico de Covid-19, arriesgando la salud de tus árbitros, bueno hasta les dijeron que entrenaran sin ropa oficial, ya que no querían tus comisionados ningún periodicazo.

Los siniestros Santana y Roa dieron la instrucción de que tenían que entrenar, y ya hubo dos positivos que practicaron dos días más, pero el resto todavía así sigue entrenando.

Yo te pregunto, ¿qué pasaría si los contagios son masivos?, ¿quién apoyaría a estos jóvenes?, ¿qué medidas tomaría la Comisión de Árbitros si pasa?

No se te hace muy irresponsable de parte de este par de personajes que hagan esto, si no estás enterado sería el momento que los corras, porque no sería la primera que te lo hacen.

TU GESTIÓN

En verdad, Arturo, pensé que marcarías diferencias con los presidentes anteriores a ti, pero ya caíste en la misma rutina.

Sales a defender lo indefendible cada semana, no nada más los analistas nos damos cuenta de lo mal que está el arbitraje, incluyendo el VAR, ya directivos, técnicos, jugadores y narradores critican fuertemente lo que tus árbitros están haciendo.

Descansas a Guerrero y César Ramos, bien ganado se lo tienen, pero cómo repites a Isaac Rojas, que dirigió un partido de 34 faltas, nueve amonestados y consultó cinco veces el VAR, incluyendo la pésima conducción del partido.

Por eso hay mucho descontento dentro del grupo arbitral, no sé si tengas compromisos personales con este cuate, pero la verdad, sonó como a burla que lo repitas.

LA JORNADA

Exceso de violencia hubo en la Jornada 3 del Torneo Guard1anes 2020, agregando penaltis que fueron sancionados donde no hubo falta y otros que sancionaron que no eran.

En el Pachuca frente a Querétaro, no expulsó a Óscar Murillo, ya que la acción del minuto 45 era de roja directa y únicamente amonestó. Sin embargo, cinco minutos después cometió otra falta de amarilla y no se atrevió a expulsarlo, mejor el técnico, muy inteligentemente, lo retiró del partido.

Por su parte, como es su costumbre, no expulsó a Guido Pizarro en el minuto 20 del Tijuana ante Tigres. En el Cruz Azul ante León, amonesta a Emanuel Gigliotti, siendo tarjeta roja, además de sancionar un penalti inexistente sobre Santiago Giménez.

Asimismo, a quien ya no deberías de designar, sancionó dos penaltis inexistentes, por lo que el VAR, en el segundo, le pidió revisar la jugada y corrigió, aunque no expulsó en el minuto 10 a un jugador de Juárez por una fuerte acción sobre Johan Vásquez; la conducción, para la basura.

En el Atlético de San Luis ante Atlas, no sanciona dos penaltis: uno al minuto 12 por falta de Rodrigo Noya y el segundo al minuto 85, por una mano a favor del cuadro de San Luis. Además, no expulsó a Ramiro González, en esta acción se tardó casi dos minutos para reanudar esperando que el VAR le dijera qué hacer, todo le protestaron, bueno hasta las que sancionó correctamente.

Los rescatable es de quien espero esta sea su temporada de consagración. Lo está haciendo muy bien, dando ejemplo de lo que hay que hacer. Expulsó correctamente a Eduardo Torres, de Chivas, después de esta correcta decisión el partido lo mantuvo controlado totalmente, la conducción fue muy buena y se ganó lo repitieras en la doble jornada. Otro que hizo muy bien su trabajo fue que en su debut en el torneo realizó un buen partido.

Ojalá y tuvieran muchos árbitros comprometidos, pero muchas cosas ya no existen en el arbitraje mexicano, la competencia sana, la responsabilidad, personalidad, jerarquía y compañerismo, hay muchos dependientes del VAR y todavía así se equivocan, urge una buena reestructura en la lista de árbitros de la Liga MX, porque hay más cantidad y que calidad dentro de este gremio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÓSCAR MACÍAS NO NACIÓ PARA ARBITRAR