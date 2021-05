Una necedad querer hacer árbitro a Adonai Escobedo

Ya es una necedad intentar hacer árbitro al limitado Adonai Escobedo, no tiene la menor idea y no nació para el arbitraje, es una pérdida de tiempo y lo volvió a demostrar en el Cruz Azul vs Xolos.

¿Sabrá lo que significan la palabras: Arbitrar, Conducción, Control del juego?, yo creo que no, por eso comento desde hace tiempo que es el terror del arbitraje.

El penal sobre el Cabecita Rodríguez lo había sancionado muy bien, pero el VAR lo hizo cambiar de idea, la calificación de faltas es muy pobre, las simulaciones dentro del área ya no son amonestación según su reglamento, ojalá y no lo veamos en liguilla sería un peligro y una irresponsabilidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: XOLOS RESCATÓ AGÓNICO EMPATE VS CRUZ AZUL Y LE ARREBATÓ RÉCORD HISTÓRICO DE PUNTOS