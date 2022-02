Cómo calificar

Ya no encuentro forma de calificar el mal momento que está pasando el arbitraje, crisis, falta de capacitación, de instrucción e instructores, a quién culpar del descuido que existe en Liga MX y el abandono en Expansión y Femenil, donde cada jornada hay cosas increíbles, y eso que no hablo de Tercera, donde es de risa lo que pasa, así como en las categorías inferiores.

Mi querido Arturo, cuando todos pensamos que a tu llegada todo cambiaría y el arbitraje levantaría, fue todo lo contrario, gran decepción nos llevamos.

LA MAÑANERA DE 'BRIZIOLANDIA'

Siempre he pensado que al salir a la luz pública, el análisis arbitral del presidente de la Comisión de Árbitros, el Lic. Arturo Brizio, queda expuesto al análisis y la crítica, el tema es que se la pasa justificando a sus árbitros de los errores de cada jornada, situación que no sirve para mejorar.

En su análisis de la cuarta jornada se contradice, ya que alaba las decisiones arbitrales de Marco A. Ortiz, Adonai Escobedo, Diego Montaño y Fernando Hernández, pero vaya sorpresa que nos llevamos, pues estos cuatro no salieron en la Jornada 5.

Pero más sorprende cuando en el mismo análisis exhibe a su árbitro Víctor Cáceres (León vs Cruz Azul) al no sancionar un claro penalti cuando Martínez sujeta a un adversario del brazo, pero se quedó corto al no mencionar el penalti a Rafael Baca y la mano de Tesillo que eran sendos penaltis, provocándome incertidumbre si vio el juego o no, pero no entendí porque al que tomó malas decisiones lo premia designándolo al partido Puebla vs Atlas, donde comete errores, tiene que recibir apoyo del VAR a pesar de estar de frente a la jugada para anular gol por falta previa.

También agregarle un penalti que no vio y otra vez el VAR tiene que intervenir para auxiliarlo, lo volverá a justificar y lo veremos nuevamente en la sexta jornada, porque ya lo premió mandándolo de VAR en el pendiente Mazatlán vs América. Ver para creer.

SÍNDROME DE TARJETA

En la pasada columna comenté que en la Liga MX en cuatro partidos se usaron 40 tarjetas, por lo que cundió para la Liga de Expansión, ya que en el juego Tepatitlán vs Alebrijes, conducido por Alejandro Funk, se usaron 11.

En el juego UdeG vs Zacatecas arbitrado por Ulises Rangel, se usaron 14; en el Cancún vs Tepatitlán conducido por Martín Molina se usaron 9 tarjetas y para culminar la 'tarjetitis' en el juego Correcaminos vs Morelia, conducido por Axel Meza, se usaron 11, utilizándose 45 tarjetas en 4 partidos, es el nuevo estilo de arbitraje que está implementando el chileno instructor de árbitros, el Sr. Osses, sí que vamos progresando, seguramente en la FMF estarán muy contentos porque vaya que es grande el ingreso por el gran número de tarjetas que muestran.

LA JORNADA

Hablar de la jornada es hablar de una serie de TV que se repite el mismo capítulo cada semana, penaltis mal sancionados, insultos a los árbitros, violencia e inconformidades.

Santander y Yair Miranda no dan una, el primero provocó mucha polémica al permitirnos ver su escasa capacidad en el Santos vs América, el partido se volvió muy ríspido gracias a sus complacencias de no expulsar, Yair es un árbitro que no debe dirigir en Liga MX, Brizio le quitó el gafete de FIFA por malo y no entiendo por qué lo sigue designando, con la necedad de sacar un árbitro en su gestión, Brizio debuta árbitros y los quieren hacer al vapor. Guillermo Pacheco en el Pumas vs León es notable que aún no está para la Liga, pero hay favores que hay que pagar, no dudo que tenga futuro, pero como lo están llevando seguramente fracasará, desde su primer partido tiene los mismos errores, se ve que no han trabajado en forma personal, están abandonados.

