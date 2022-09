Vaya confusiones que ha creado la Comisión de Árbitros en sus propios silbantes.

Primero, el fuera de juego cuando el balón proviene de un defensor a un atacante que se encuentra en posición de fuera de juego, bueno hasta inventaron que son pases forzados.

Que nos expliquen dónde está en la regla de juego este término, dos horas discutiendo con los árbitros porque ellos no están de acuerdo con la decisión de la Comisión de sancionar fuera de juego. Por necedad de los instructores, ahora los árbitros aplican erróneamente el reglamento.

Ahora que sólo recurrirán al VAR cuando en verdad exista una acción donde hay error claro, obvio y manifiesto, perdón, que no era así, que el protocolo no lo exige así, vaya descubrimiento de Benito.

Entiendo que intentan que los árbitros disminuyan la visita al 'changarro' del VAR, pero los confundieron nuevamente, porque en el partido de Puebla-Pumas se dejaron de sancionar dos claros penaltis.

Ni Adonai Escobedo ni el VAR los vieron, a una fecha de finalizar el torneo de Liga MX, se ponen a inventar, vaya última jornada que nos espera y qué decir del Repechaje y Liguilla, pero sigan inventando, las consecuencias van a ser lamentables.

EXPLICACIÓN NO PEDIDA...

Entiendo que por ser Chivas, Benito tuvo la obligación de salir supuestamente a aclarar el gol no validado en el Clásico Nacional.

Lo obligaron o fue iniciativa de él, porque casi estoy seguro de que si hubiera pasado en otro partido y con otro equipo no lo hubieran hecho, una explicación que varios comentaristas la dieron y un servidor en su momento en TV, en mi columna y redes sociales lo hice, así que no aclaró nada.

Todos sabíamos que no había una toma contundente y por eso no se validó el gol, pero tenían a Chivas encima y a dar la cara, no les quedo otra, hay que cuidar la chamba.

LLAMARADA DE PETATE

En verdad pensé que el Clásico sería el inicio de una carrera en pleno despegue a grandes alturas de Adonai Escobedo, pero se estrelló muy rápido.

Sólo una jornada nos duró el gusto del buen trabajo en el Clásico y en el siguiente regresó a su estado normal, dos penaltis que no sancionó: el primero, al 15', sobre Martínez, que afortunadamente no lo lesionaron; el segundo, al 40', a favor de Pumas sobre Freire.

Vergonzoso lo de Velarde, de Puebla, de cómo le gritó, insultó y le recordó a su mamita al asistente y no hicieron nada, es lo que se merecen por indignos; al 88', un verdadero carnaval para reanudar se perdió, qué lástima que nos ilusionamos, seguirá siendo del montón.

FELICITACIONES, PERO...

Desde la llegada de Benito a la Comisión de Árbitros, estaba esperando la salida de los cuatreros que la dirigían. Afortunadamente, ya se despacharon a Mauricio Morales, Quetzalli Alvarado y al más gansteril en la historia: Juan Santana, quien se encargaba de la Segunda y Tercera División.

Aplausos en verdad, pero oh sorpresa que me lleve cuando vi en la página de la FMF la designación de Juan Andrés Esquivel, exárbitro como coordinador de la Tercera División, a quien descendieron de Liga MX a Expansión por malo y lo corrieron del arbitraje por el mismo motivo.

AGRADECIMIENTO

Por último, quiero dar las gracias a Enrique Osses, jefe del área técnica de la Comisión de Árbitros, que destine un gran tiempo de su charla técnica con los árbitros a mi persona, se lo valoro y agradezco, ahora entiendo por qué no mejora el arbitraje, ya que en lugar de capacitar a los silbantes la pasa hablando de la gente. Parece que le molesta que comente su incapacidad como instructor y lo poco que ha aportado en el arbitraje, lo bueno que su contrato termina en diciembre y ojalá Benito impida que siga, pérdida de tiempo y dinero para la FMF.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELEONEROS EN LA COMISIÓN DE ARBITRAJE