Entregó el barco

BRIZIO SE HA CONVERTIDO EN LA TAPADERA DE LOS MALOS TRABAJOS ARBITRALES

Con gran tristeza veo las entrevistas que realiza mi querido Arturo Brizio, donde queda de manifiesto que sólo está para defender lo indefendible. Se ha vuelto la tapadera de los malos trabajos y malas decisiones de los árbitros, ha llevado el arbitraje a la crisis más espantosa en su historia.

Sólo le bastaron cinco años para transformar el arbitraje. Terminó con la jerarquía, la historia, el respeto y la calidad del arbitraje mexicano, tanto que al Mundial va César Ramos, que no es el número uno de México ni de Concacaf; tiene dos años sin arbitrar Finales y ahora lo va designar porque se lo prometió.

Las designaciones tienen que pasar por el visto bueno de su jefe y cuando quieren se las cambian o rechazan. Tan bajo ha caído, que ya no tiene autoridad para designar y su imagen se deterioró como el supuesto líder del arbitraje. Tengo que recordar las palabras que hace unos meses ocupé: “Estábamos mejor cuando estábamos peor".

En su entrevista en TV defendió o intentó defender a Fernando Guerrero de que la acción de Zendejas no era de expulsión, o ¿dijo que sí? Bueno, ya no entendí, porque lo hizo muy cantinflesco, pero qué mala leche de mandarlo de cuarto árbitro al Pachuca vs América cuando salió su designación al Mundial; son malas personas.

MARCO A. ORTIZ: ATLAS vs TIGRES

Puso muy alto el nivel y los que van a las Vueltas tendrán que hacer muy buenos trabajos para sacarlo de la Final. Muy buena conducción, fluidez y mostró mucha personalidad. Gran desgaste físico estando siempre cerca de las jugadas. No amonestó a Reyes por ir a festejar con el público el gol, incluso se abrió la puerta por donde lo hizo; este tipo de acciones reglamentarias no se le pueden pasar. Lo malo, en el gol de Quiñones sí lo amonestó. No entendimos por qué con uno sí y otro no.

Lleva tres arbitrajes de muy buen nivel, desde el Repechaje, Cuartos y ahora Semifinal. Por mucho, el de mejores trabajos.

JORGE A. PÉREZ: AMÉRICA VS PACHUCA

No influye en el marcador del partido, pero su trabajo fue totalmente distinto al que realizó en Cuartos. Ahora se la pasó caminando, nunca realizó un Sprint y estuvo lejos de la jugada; nunca entró al área de penalti porque estaba muy lejos. No sé si estaba lesionado, porque parecía que rengueaba.

Muy sobrado tomando actitudes de divo, encarando y regañando jugadores. Retrasó la reanudación del partido en saques de banda y tiros libres. El resultado de su lejanía en la jugada fue que amonestó a Tapias y Fidalgo injustamente porque no existió falta.

El problema de Jorge es que está muy mal ubicado. Dirige un par de partidos bien y ya se siente el Pelé del arbitraje. Lamentablemente nunca será figura y a sus 40 años sólo se conformará con arbitrar en la Liga MX, porque internacionalmente no tiene nada qué hacer.

DE CUATES

Designan a Fernando Hernández de cuates. La verdad es muy limitado y sus arbitrajes dependen de lo que le dicen su asistente y el VAR. Cuando el partido crece comienzan los problemas, porque no sabe manejar la presión. El Pachuca vs América es mucho, pero mucho juego para Fernando. Ojalá que le vaya bien, porque creo que lo mandan a la guerra sin fusil; no hay armas para defenderse.

Le dan a Cesarín Ramos el Tigres vs Atlas, yo creo que están pensando que el partido ya está decidido, que salga sin problemas y así podrán ponerlo en la Final. Qué cosa tan espantosa tener que cuidar a un árbitro para poderlo designar. Quiero ver que si Cesarín no hace un buen trabajo qué van a hacer, porque en este momento no es nada confiable. Esperar a ver qué hace con Gignac, porque cada que lo arbitra se lleva una buena dotación de regaños.

