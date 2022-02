Después de ver los partidos en las diferentes categorías, nos damos cuenta de que el mal es general, no hay forma de esconder lo que está pasando y la falta de capacidad y compromiso de los árbitros, que la capacitación e instrucción nombrados ya en diferentes columnas están muy por debajo de lo que necesitan los árbitros y la Liga MX.

Empezaremos con lo que pasó en Expansión con los señores Edgar Morales y Alfredo García Rodríguez, el primero totalmente despistado en el UdeG vs Atlante, inventó un penalti, dejó de sancionar uno muy claro a favor de Atlante y el que sancionó no es.

Lo ascendieron a Liga MX y sólo un partido ha sido designado y lo mandaron a Expansión, si no dio resultado ya para qué lo siguen designando, lo malo que al ser hijo de Mauricio Morales, miembro de la Comisión de Árbitros, tiene ciertos privilegios y su designación no le falta cada jornada.

El segundo el mismo caso, inventan penaltis y la conducción es de muy bajo nivel, ojalá y pongan más atención en los árbitros de dicha categoría porque están totalmente abandonados.

SIN CONSAGRARSE

El caso de Jorge A. Pérez ya es grave, con serios problemas dentro del área, no es la primera vez que le pasa, tiene un historial muy grande de situaciones que pasan en dicha zona y siempre las resuelve mal, estando de frente a la jugada sanciona un penalti por mano de un jugador de Toluca que no existe.

La jugada de Corona es penalti, ni viendo el video solucionó correctamente, con su mímica corporal dice que Jesús juega el balón, cosa que es mentira, ya que no fue así, existe un golpe con el brazo en la cabeza de Canelo y un rodillazo en la cintura, mentir e inventar no es para un árbitro que lleva 22 torneos en Liga MX y siete años de árbitro FIFA.

Y Marco A. Ortiz no escarmentó, suspende el partido por el tema de las medias por más de cuatro minutos. Si bien está apegado al reglamento, que no se dieron cuenta antes de que empezara el partido, por qué no hacen su chamba previa, se la pasó intimidando y amenazando jugadores que los iba a amonestar, se notó que estaba muy enojado, anda en total rebeldía, mostró 13 tarjetas, siendo esto un exceso.

Si piensa que así se va a ganar nombre, jerarquía y consolidarse, está equivocado, en tres partidos a mostrado 33 tarjetas, arbitrar a tarjetazos no es para un silbante que tienen 14 torneos en Liga MX y siete años de FIFA.

Óscar Mejía, en el Puebla ante Monterrey, cuando se arme de valor y no permita que le protesten y le griten va a mejorar, cargó todo el partido a De Buen y Aristeguieta, protestaron de todo, los jugadores de Monterrey lo rodearon y en lugar de imponer autoridad es muy blando.

Daniel Quintero, en Atlas vs Pumas, ahora resulta que el VAR es detector de faltas y sirve para cambiar tarjetas amarillas, sancionó y amonestó a Meritao erróneamente, porque ni falta existe al 10'; se la cambió y amonestó también erróneamente a Saldívar, al 52' vuelve amonestar a Meritao y se vuelve a equivocar.

Hoy los árbitros se están guiando mucho por lo que les dice el VAR y están cometiendo muchos errores, jugadas que no ameritan revisión las revisan, el VAR se ha convertido en un exceso de participaciones erróneas, quieren ser muy protagonistas y abusan de los novatos a quienes manejan a su antojo, tendrán que mejorar en la calificación de faltas porque muchos jugadores están siento amonestados y expulsados en forma incorrecta.

Por último, me entere de las instrucciones del señor Osses, instructor de los árbitros, que si el jugador después de jugar el balón golpea con los tachones a un adversario debe ser expulsado, o bien si algún jugador sangra después de un contacto se acerquen y tomen la mejor decisión, señor Osses, no estamos en el llano, ahora entiendo por qué lo corrieron de la federación chilena, está llevando el arbitraje mexicano a la peor crisis vivida por sus pésimas indicaciones.

