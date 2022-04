Fernando Guerrero, sin problemas, pero...

El trabajo del 'Cantante' con buenas y malas, el primer penalti a favor de Toluca muy difícil de sancionar, ya que los jugadores le impedían la visibilidad de la falta, por lo que el VAR atinadamente le pide revise y lo sancione.

El segundo penalti lo vio de frente, pero no quiso sancionarlo, como todos los árbitros mejor se lo dejo al VAR cómodamente, en conducción no tiene problemas, pero en la primera amonestación, Venegas le hizo dos cortes de manga y no lo expulsó, no repercute en el marcador del partido, ya es ganancia en el arbitraje mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAPRICHOSAS, OCURRENTES O COMPROMETIDAS