Fernando Guerrero, sin problemas, pero....

Afortunadamente, el trabajo de Fernando Guerrero salió sin problemas en la Final de Ida entre Tigres y Chivas, sin repercutir en el marcador del partido, hay algunos detalles importantes que no funcionaron en el juego.

Las amonestaciones a Briseño y Aquino, totalmente innecesarias, no entendí por qué se dejó gritar y manotear por Gignac, lo exhibió y no hizo nada.

También, se le escapa la amonestación a Gorriarán y la que le muestra a Córdova es por un error arbitral al no otorgar la ventaja, al final, le perdonó la tarjeta roja a Mayorga y se la dejó en amarilla, no se metió en problemas, pero no fue un trabajo destacable.

