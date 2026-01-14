Dólar hoy 14 de enero de 2026: el peso aprieta y el tipo de cambio cae

El precio del dólar en México inició este miércoles 14 de enero de 2026 en $17.81 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.

El dato representa una nueva baja frente al cierre del martes 13 de enero, cuando la divisa estadounidense se ubicó alrededor de los $17.85 pesos. Con este movimiento, el dólar extiende su racha descendente y se mantiene en niveles no vistos desde finales de 2025.

El arranque de la jornada confirma un mercado cambiario favorable para el peso mexicano, que sigue ganando terreno de forma gradual.

El dólar se cotiza promedio en $17.81 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el precio promedio del dólar en el país se ubica este miércoles en:

Compra: $17.4799 pesos

Venta: $18.115 pesos

Estos valores reflejan un ajuste a la baja respecto a días anteriores, manteniendo una brecha moderada entre compra y venta en ventanillas.

La cotización del dólar puede variar dependiente la ventanilla de banco/Pixabay

Así se cotiza el dólar en bancos este 14 de enero

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones:

Banco Azteca

• Compra: $17.15

• Venta: $18.54

• Compra: • Venta: BBVA Bancomer

• Compra: $16.97

• Venta: $18.10

• Compra: • Venta: Banxico Interbancario

• Compra/Venta: $17.8438

• Compra/Venta: Banxico FIX

• Compra/Venta: $17.8540

• Compra/Venta: Banorte

• Compra: $16.60

• Venta: $18.20

• Compra: • Venta: Santander

• Compra: $16.75

• Venta: $18.45

• Compra: • Venta: Diario Oficial de la Federación (DOF)

• Compra/Venta: $17.8540

• Compra/Venta: Banregio

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

• Compra: • Venta: Banjército

• Compra: $17.30

• Venta: $18.40

• Compra: • Venta: Afirme

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

• Compra: • Venta: Intercam

• Compra: $17.36

• Venta: $18.36

• Compra: • Venta: Monex

• Compra: $16.92

• Venta: $18.70

• Compra: • Venta: SAT (referencia)

• Compra/Venta: $17.8540

• Compra/Venta: Scotiabank

• Compra: $17.00

• Venta: $18.60

• Compra: • Venta: Ve por Más (BX+)

• Compra: $17.30

• Venta: $18.31

• Compra: • Venta: Banamex / Citibanamex

• Compra: $17.26

• Venta: $18.33

En ventanillas, el precio de venta del dólar se mueve entre $18.10 y $18.70 pesos, dependiendo de la institución.

El dólar no logra revertir su mal racha frente al peso mexicano/Pixabay

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia claramente bajista, al pasar de niveles cercanos a $18.05 pesos a situarse hoy en $17.81 pesos.

Este comportamiento ha sido impulsado por:

Un dólar debilitado en los mercados internacionales.

en los mercados internacionales. Expectativas de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos.

Un peso mexicano fortalecido frente a otras divisas emergentes.

La volatilidad se mantiene contenida y los ajustes diarios han sido de apenas unos centavos, pero con dirección clara.

Así se mueve el dólar a mitad de enero

Con un arranque en $17.81 pesos, el dólar confirma que el inicio de 2026 sigue siendo positivo para el peso mexicano.

La expectativa es que el tipo de cambio continúe operando en rangos bajos, mientras los mercados siguen ajustando posiciones tras el arranque del año.

Por ahora, el peso mantiene el control, y el dólar continúa perdiendo fuerza en el mercado nacional.