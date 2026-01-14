¡Duras bajas! Alejandro Zendejas y Erick Sánchez causan baja para el América ante San Luis

El Club América enfrenta un inicio de torneo complicado tras su reciente empate sin goles ante Tijuana. La falta de efectividad frente al arco rival encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico de las Águilas. Ahora, el equipo debe preparar su presentación como local en el Estadio Azulcrema bajo un panorama de ausencias.

Festejo | IMAGO7

¿Cuáles son las bajas del América ante Atlético de San Luis?

Para la Jornada 2 de la Liga MX, la plantilla capitalina sufrirá ausencias importantes en sectores clave del campo. Alejandro Zendejas y Erick Sánchez no podrán ver acción este miércoles frente a la escuadra de San Luis, de acuerdo con información de Fox Sports.

El caso más preocupante para la institución es la situación física de su capitán y referente, Henry Martín. El delantero yucateco continúa bajo el asedio de diversas lesiones que frenan su continuidad en el terreno de juego.

La directiva y el cuerpo médico trabajan a marchas forzadas para recuperar a sus piezas fundamentales lo antes posible. Mientras tanto, el entrenador debe confiar en los elementos disponibles para no ceder terreno en la tabla general.

Henry Martín | IMAGO7

San Luis quiere aprovechar debilidad del América

El Estadio Azulcrema será el escenario donde los potosinos intentarán aprovechar la debilidad física de los locales actuales. San Luis llega motivado y sabe que enfrentar a un América mermado es una oportunidad de oro.

La inoperancia ofensiva mostrada en el debut es el primer problema que el equipo debe resolver con urgencia. Sin Martín ni Zendejas, la responsabilidad del gol recae en los jóvenes y en los refuerzos recientes.

El torneo apenas comienza, pero dejar ir puntos en las primeras fechas suele pasar factura al final del certamen. El duelo ante San Luis será una prueba de fuego para medir la capacidad de resiliencia del actual campeón.

La planificación deportiva se pone a prueba ante esta racha de infortunios que afecta directamente la zona de ataque. Se espera que el resto de los seleccionados y piezas clave asuman el liderazgo dentro de la cancha.