VIDEO: Reviven acoso de Julio Iglesias a presentadora durante transmisión en vivo por TV

El cantante Julio Iglesias sigue bajo el ojo del huracán, luego de que se hiciera pública una investigación periodística en la que se señala que existen denuncias contra el artista español, de 82 años, por presuntos abusos sexuales y agresiones contra exempleadas.

En medio de este contexto, en redes sociales resurgió un video en el que se exhibe un aparente acoso sexual del intérprete contra una conductora argentina, ocurrido durante un programa transmitido en vivo.

La investigación que sacudió al medio artístico

Fue este martes cuando el escándalo cobró fuerza tras la publicación de una investigación conjunta, realizada durante tres años por los medios elDiario.es y Univisión Noticias.

En el reportaje se documentan testimonios de dos exempleadas que trabajaron en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, alrededor del año 2021, quienes aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales, agresiones físicas, así como de un ambiente constante de humillación y acoso laboral por parte del cantante.

El video de 2004 que volvió a circular

En medio de estas acusaciones, usuarios de redes sociales revivieron un video de 2004, cuando Julio Iglesias fue invitado al programa conducido por la argentina Susana Giménez, transmitido por la cadena Telefé.

El clip, con una duración aproximada de 38 segundos, recopila el momento en que el cantante es presentado y entra al foro para ser entrevistado, volviéndose la situación incómoda desde el inicio.

Un saludo incómodo en vivo

A su llegada, el cantante español, padre de Enrique Iglesias, intenta abrazar a la conductora, quien disimuladamente lo evita, empujándolo con las manos.

Posteriormente, Iglesias realiza un segundo intento de saludo, tomándola con ambas manos de la cabeza para darle besos en la boca, ante la visible incomodidad de Giménez, quien logra zafarse y alejarse unos metros.

El momento más tenso del clip

En la segunda parte del video, ambos ya se encuentran sentados en un sillón, cuando nuevamente el intérprete de temas como Con la misma piedra, Ni te tengo ni te olvido y Hey! abraza a la conductora y la besa a la fuerza.

Ella responde diciendo:

“No Julio, te lo pido... pero escuchame una cosa, vos sos un hombre casado”,

a lo que el artista contesta burlándose:

“Y tú también”.

Entre risas del cantante, el forcejeo continuó. Él insistía con: “Dame un beso”, mientras ella respondía: “Ya te di 42 besos”. Sin embargo, Iglesias volvió a sujetarla por la fuerza y la besó en la boca.

Tras ello, Susana Giménez se tapa el rostro, se pone de pie y se aleja del cantante, visiblemente apenada e incómoda por lo ocurrido al aire.

Reacciones en redes sociales

El video provocó una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas:

“Si esto no es acoso ya no sé qué es. Los intentos de la presentadora de librarse del cantante lo dicen todo”,

“Es fácil decir ahora eso de ‘no me extraña’, pero siempre ha sido un tío que me ha resultado un asqueroso”,

“Esto lo hacía delante de las cámaras; en la privacidad de su hogar, no quiero ni pensarlo…”.

Situación legal de Julio Iglesias

Actualmente, Julio Iglesias no enfrenta cargos oficiales. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación para analizar los hechos y determinar si procede una demanda, dado que los presuntos abusos ocurrieron fuera del territorio español.

La solicitud de denuncia fue presentada en nombre de las dos exempleadas por una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Testimonios de las presuntas víctimas

“Me sentía un objeto”, declaró una de las supuestas víctimas en la investigación periodística, detallando que el presunto abuso no se limitaba a lo físico, sino que incluía presiones psicológicas constantes y un trato que vulneró su dignidad personal.

La segunda denunciante, quien se desempeñaba como fisioterapeuta del cantante, aseguró que sufrió tocamientos no deseados, besos forzados y comentarios de índole sexual, además de que era vigilada constantemente para evitar que denunciara o abandonara su empleo.