Pareciera que esa es la función que lleva a cabo Benito Archundia como presidente de la Comisión, ya que al conocer las designaciones para la tercera jornada no le importa o no tiene injerencia en ellas, pues varios silbantes tienen tres y cuatro meses sin conducir un partido, por lo tanto se vuelve culpable o cómplice de esas incongruentes designaciones.

Erick Yair Miranda (Puebla-León) en su decimonoveno torneo y con siete partidos en el pasado Clausura 2022 y no habiendo actuado en Liguilla ni siquiera como cuarto oficial, lo designan a este partido de alto grado de dificultad, no es temeraria la designación, pues tiene tres meses sin arbitrar siendo su ultimo partido el 17 de abril (Pumas-Monterrey) de la Jornada 14.

Pero donde realmente desbarraron los designadores fue con Eduardo Galván, ya que sólo dirigió dos juegos el torneo pasado (Jornada 4 y 14 León-Puebla) en este último fue un desastre, pues utilizó 20 tarjetas (16 amarillas y 4 rojas) por lo que surge la pregunta, ¿este silbante sí reúne las expectativas que no lo hicieron aquellos tres árbitros que dieron de baja?, debo decirles que el mencionado Galván ya tiene 17 torneos en Liga MX y sólo ha conducido tres partidos en Cuartos de Final, está usted enterado de esto, señor presidente de la Comisión de Árbitros, para que luego diga que no sabía.

Siguiendo en el mismo tenor, mandan al Pachuca-Mazatlán a Jorge A. Camacho, premiándolo después de su trabajo del día 12 del mes en Correcaminos-Alacranes, en donde no sabe calificar el juego brusco grave y permitió cualquier cantidad de patadas, este es el resultado de hacer las visorias por televisión en esta categoría.

Continuando con el nepotismo y sin importarles los equipos mandaron a la Sub 20 a los hijos de los comisionados, Edgar Alan Morales llevando de asesor al compadre del presidente de la Comisión Pedro Rebollar, (América-Toluca), otro hijo de un comisionado Iván López para dirigir el Pumas-Necaxa, pero qué creen, le va a enseñar el hermano del presidente de la comisión Miguel Archundia Téllez, pues fungirá como asesor. Por último, qué culpa tienen los equipos de la Sub 20, ya que les mandan también a otro silbante degradado como lo es Ulises Rangel para dirigir Pachuca-Mazatlán, si no sirven por qué los mandan a esta categoría, ya pasaron por Liga MX, Expansión y ahora Sub 20, no pierdan el tiempo y no permitan que sigan bloqueando el progreso del arbitraje nacional, todo queda en familia.

Cómo andarán los árbitros FIFA que cinco de ellos no fueron designados en esta jornada: Pérez Durán y Santander con dos jornadas parados, Montaño tres y los que se van a la banca por malos trabajos son Cerarín Ramos y Fernando Hernández, ojalá que los parámetros utilizados sean igual para todos.

Qué suerte tuvieron Adonai Escobedo, el VAR y la Comisión de Árbitros en el América-Toluca, que den gracias a que ganó América, porque de lo contrario tremendo escándalo tuviéramos. Empezaré con el VAR, cómo es posible que manden a una persona como responsable si sólo dirigió un partido en Liga MX, cómo designar a Ángel Monroy si no tiene la experiencia necesaria, por eso revisan la jugada y anulan en forma incorrecta el gol de América.

Los que tampoco tuvieron mucha suerte fue el Toluca, que pierde con un gol de Sánchez cuando este tenía que ser expulsado 31 minutos antes. Sigan designándolo y haciendo pruebas en el VAR, este es el resultado de improvisar y hacer designaciones muy irresponsables.

Para cerrar, aplaudo la repetición de Óscar Macías, Víctor Cáceres y el mejor árbitro en México, Marco A. Ortiz, quienes cumplieron con buenos trabajos, muy merecido. Otra situación que aplaudo es que manden a la banca a Fernando Hernández; lo comenté y lo seguiré haciendo, este muchacho va a terminar con su carrera, no sabe arbitrar, hay que apoyarlo y ver si de casualidad mejora.

Y una más por capricho es la designación del 'Cantante' al San Luis-Monterrey, ya que su trabajo de la jornada pasada no fue bueno, en el primer gol de Necaxa hay falta sobre Aguerre y después hizo lo que quiso, amonestando cuando se le da la gana, seguro habrá un comisionado que lo apoya para seguir siendo designado, o no señor Osses.

