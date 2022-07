Aldrete sobre Chispa Velarde: 'Es fundamental en la competencia interna'

Para Adrián Aldrete la competencia interna en Pumas es importante, y su competencia directa es Efraín Velarde, pues ambos pueden jugar en la lateral izquierda, pero además pueden aportarle otras cosas al equipo de Andrés Lillini.

"Él le aporta bastante al equipo, algo fundamental en todos los equipos es la competencia interna, no hay mejor rival que tu compañero y eso hace que el equipo crezca de nivel.

"Es sumar al grupo en lo que necesite. Los dos sabemos hacer otras posiciones, no estamos anclados a la lateral izquierda, nuestro rol en el equipo en el tema mental, en como podamos tranquilizar al equipo cuando las cosas no vayan tan bien e incluso cuando vayan bien porque de repente nos volvemos locos y hay que tener mesura por eso el papel que vamos a tener los dos es muy importante", dijo a RÉCORD, al tiempo que agregó "no sé el camino del campeonato o del éxito, pero sí sé que le puedo ayudar a mis compañeros, con experiencia, con lo que me ha tocado vivir, con las cosas buenas y malas, ayudar a mis compañeros a mejorar".

Pero la competencia de Aldrete en la lateral izquierda, no era únicamente con el 'Chispa', ya que también está Jerónimo Rodríguez; sin embargo, el juvenil apenas se recuperó de una lesión que lo mantuvo sin actividad cuatro meses.

